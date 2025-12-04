World of Warcraft: Midnight – Der Vorabzugang zum Housing ist da!

Für alle Helden Azeroths, die bereits World of Warcraft: Midnight besitzen, war gestern der große Tag dar, endlich konnte das virtuelle Eigenheim bezogen werden. Egal ob Singleplayer in der freien Nachbarschaft oder gemeinsam in der Gildennachbarschaft, die seit vielen Jahren herbei gewünschten Spielerbehausungen (Housing) sind endlich in World of Warcraft verfügbar.

Die Spielerbehausungen sind Teil des Inhaltsupdates 11.2.7 für The War Within, „Die Warnung“. Dieses Update bringt neben dem neuen Feature auch frische Inhalte wie eine Prolog-Questreihe zu Midnight, zeitlich begrenzte Events wie „Turbulente Zeitwege“ sowie die heiß ersehnte Rückkehr der Kampfgilde.

Seit über 21 Jahren haben die Champions Azeroths Bedrohungen abgewehrt, andere Welten bereist, die Schattenlande durchquert und sind stets zurückgekehrt. Sie haben für die Weltenseele gekämpft, doch einen Ort, den sie wirklich ihr Zuhause nennen konnten, gab es bisher nicht. Bis jetzt.

Mit dem Einloggen in das aktuelle Update erhalten Spieler*innen eine Einführungsquest zum neuen Behausungssystem. Dabei ziehen sie in ihr erstes eigenes Zuhause in einer der beiden Fraktionsnachbarschaften ein – das erste von insgesamt zwei Häusern, die ihrer Kriegsmeute zur Verfügung stehen (je eines pro Fraktionsgebiet). Schon zu Beginn können sie ihr Heim mit Hunderten von Dekorationen ausstatten, die im Willkommenspaket enthalten sind. Zusätzlich erhalten sie rückwirkend dekorative Erinnerungsstücke für bereits abgeschlossene Quests und Erfolge aus aktuellen wie älteren Erweiterungen.

Darüber hinaus lassen sich durch eine Vielzahl von Aktivitäten weitere Wohngegenstände freischalten. WoW wird dafür sowohl neue als auch ältere Inhalte mit zusätzlichen Behausungsbelohnungen ausstatten, darunter Quests, Ruf- und Fraktionshändler, Dungeons, Raids, besondere Events und Handwerksberufe.

Mit dem weltweiten Release von Midnight am 3. März werden schließlich auch die sozialen Funktionen der Behausungen aktiviert, inklusive der neuen Nachbarschaftsunterfangen.