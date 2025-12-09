World of Tanks Modern Armor: Winterfest 2025 – Events, Modi & Belohnungen

World of Tanks Modern Armor lädt Spielende auf PlayStation und Xbox zum Winterfest 2025 ein, dem größten Event des Jahres. Vom 9. Dezember 2025 bis zum 5. Januar 2026 erweitert das Spiel sein winterliches Universum um zahlreiche Aktivitäten: tägliche Adventskalender-Geschenke, besondere Shop-Angebote, zwei thematische Event-Modi, saisonale Belohnungen und vieles mehr.

Den Auftakt macht die Rückkehr des beliebten Spielzeugpanzer-Modus. Zwei Teams mit je zehn Spielenden liefern sich unter dem Weihnachtsbaum rasante Gefechte mit Respawns. Jede der kleinen Maschinen besitzt eigene Waffen, darunter der neue Plow Master, ein speziell zum Rammen ausgerüsteter Bulldozer-Panzer. Zudem erhält jedes Team Unterstützung durch einen gigantischen Spielzeugroboter, der mächtige Angriffe ausführt und beim Zerstören Schneebälle freisetzt, die Event-Währung des Winterfestes. Aufgrund großer Nachfrage läuft dieser Modus nun zwei Wochen lang und bietet damit doppelt so viel Zeit für actionreiche Schlachten mit den Mini-Fahrzeugen.

Am 23. Dezember folgt „The Ice Queen’s Blade“, ein neuer kooperativer PvE-Modus. Nachdem der Weihnachtsmann die Eiskönigin im Vorjahr besiegen konnte, gelang es ihr, den portalreisenden Schergen Krampus zu beschwören. Gemeinsam mit dem neuen Charakter Jack Frost stellen sich die Spielenden ihm entgegen, um zu verhindern, dass ein endloser Winter die vertrauten Karten erobert. Zehn Spielende pro Team durchqueren mithilfe der Portale verschiedene Schlachtfelder, bekämpfen Krampus’ Schergen, sammeln Splitter und treten schließlich im Frostbite Castle zum entscheidenden Kampf an.

Neue Inhalte im Winterfest

Neben den Event-Modi hält das Winterfest zahlreiche neue Inhalte bereit, darunter vier thematisch gestaltete Premium-Panzer:

Frostwarden – ein eleganter und schneller mittlerer Stufe-X-Panzer, entworfen von Jack Frost

Dual Battery – ein vielseitiger mittlerer Panzer mit Doppelturmkanone, inspiriert von Ro-Burt

Moldmaster Mk. 1 – ein spielzeugähnlicher Panzerjäger mit mehreren Türmen und hoher Anpassungsfähigkeit

Winter Warrior – ein widerstandsfähiger mittlerer Panzer mit starker ERA-Panzerung, die Autokanonen- und ATGM-Beschuss trotzt

Dazu kommen neue 3D-Kommandanten wie Jack Frost, Pfc. PVC, Melty Melvin und Ro-Burt. Eine Ultimate-Version von Jack Frost mit allen Skillplätzen wird exklusiv in Jack Frost-Kriegskisten angeboten. Außerdem kehrt der beliebte Kommandant Krampus zurück, erstmals mit einer neuen, speziell aufgenommenen Sprachausgabe.

Während des gesamten Events können Spielende Schneebälle verdienen, eine zeitlich begrenzte Event-Währung, die gegen Premium-Panzer, 3D-Kommandanten, kosmetische Items, Feiertags-Skins und weitere Gegenstände eingetauscht werden kann.

Mit all diesen Inhalten und vielen zusätzlichen Überraschungen bietet das Winterfest 2025 das bislang umfangreichste saisonale Erlebnis in World of Tanks Modern Armor und vereint Folklore, Humor, intensive Kämpfe und Feststimmung zu einem großen winterlichen Abenteuer.