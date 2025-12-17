World of Tanks Holiday Ops 2026: Fantôme gratis sichern

Die Holiday Ops 2026 in World of Tanks sind noch lange nicht vorbei und sorgen weiterhin für festliche Überraschungen für alle Kommandanten. Während die Winterlandschaft langsam zur Ruhe kommt, erscheint der Holiday-Ops-Botschafter Benedict Cumberbatch mit einem ganz besonderen Präsent für die Community: dem Fantôme, einem brandneuen französischen mittleren Panzer der Stufe IX, der allen Spielern kostenlos zur Verfügung steht.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Loggt euch einfach im Zeitraum vom 19. Dezember bis zum 1. Januar in World of Tanks ein und klickt in eurer Garage auf die festliche Geschenkbox, um den Fantôme direkt freizuschalten. Der Panzer überzeugt durch seine starke Mobilität und eine automatische Nachladefunktion. Besonders bemerkenswert ist jedoch eine echte Premiere für französische Fahrzeuge: die automatische hydropneumatische Federung. Dieses innovative System optimiert die Höhen- und Neigungswinkel der Kanone, verschafft dem Fantôme klare Vorteile auf unebenem Terrain und eröffnet völlig neue taktische Möglichkeiten.

Natürlich kommt auch dieses Weihnachtsgeschenk nicht ohne passende Verpackung: Der Fantôme wird im fröhlichen 2D-Stil „Wrapped to Perfection“ ausgeliefert. Die Farbgestaltung wurde exklusiv für Holiday Ops 2026 überarbeitet und verleiht eurer Wintergarage einen besonders festlichen Akzent.

1 von 3

Doch der Fantôme ist längst nicht das einzige Highlight der Feiertage. Während der gesamten Weihnachtszeit laufen zwei der umfangreichsten Belohnungsaktionen, die World of Tanks je gesehen hat, und bieten zahlreiche wertvolle Freischaltungen:

Über den kostenlosen Forschungsbaum kann jeder Kommandant sofort einen kompletten Forschungszweig freischalten, eine einmalige Chance, das eigene Fahrzeugarsenal mit nur einem Klick deutlich zu erweitern.

Das legendäre Geschenkpaket zum Update 2.0, das größte Belohnungspaket in der Geschichte des Spiels, feiert sein Comeback und steht nun auch allen Spielern offen, die es zuvor verpasst haben.

Alle diese Belohnungen sind noch bis Mitte Januar 2026 verfügbar, kurz bevor das Update 2.1.1 erscheint.