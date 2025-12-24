Warner-Krimi, Das Imperium schlägt zurück – Paramounts Angriff

Der Kampf um die Seele von Hollywood ist in eine neue, brutale Phase eingetreten. Was letzte Woche wie ein sauberer Sieg für Netflix aussah, hat sich zu einer offenen Schlammschlacht entwickelt. Seit Paramount am Montag ein feindliches Gegenangebot auf den Tisch knallte, herrscht in den Chefetagen von New York und Los Angeles Chaos.

Der aktuelle Stand der Dinge

Das Duell der Giganten: Die Zahlen auf dem Tisch

Aktuell liegen zwei konkurrierende Angebote vor, die unterschiedlicher nicht sein könnten:

Team Netflix („Der Filet-Deal“):

Angebot: Ca. 83 Mrd. Dollar (Mix aus Cash und Aktien).

Strategie: Kauf der „Kronjuwelen“ (Warner Bros. Studios, HBO, DC, Games). Der Rest (TV-Sender wie CNN) wird als „Bad Bank“ abgespalten.

Vorteil: Netflix wird zur ultimativen Super-App.

Nachteil: Hohes Risiko durch Kartellbehörden und komplexe Struktur.

Team Paramount („Die Bargeld-Attacke“):

Angebot: 108 Mrd. Dollar in bar (ca. 30 Dollar pro Aktie).

Strategie: Übernahme des gesamten Konzerns. Mit Nachrichtengeschäft CNN usw,

Vorteil: Sofortiges Bargeld für Aktionäre, weniger Regulierungs-Stress.

Nachteil: Zwei strauchelnde Riesen binden sich aneinander („Zwei Einbeinige machen keinen Läufer“).

Warners Schweigen und Aktionärs-Wut

Warner Bros. Discovery (WBD) befindet sich in einer Zwickmühle. CEO David Zaslav und der Vorstand bevorzugen Berichten zufolge den Netflix-Deal. Sie glauben an die Streaming-Zukunft und wollen den „Ballast“ des linearen Fernsehens loswerden.

Die Anleger hingegen rebellieren. Das Paramount-Angebot ist simpel: Mehr Geld, sofort, in Bar und der ganze Konzern geht in neue Hände. Es drohen Klagen, sollte der Vorstand das offensichtlich finanziell bessere Angebot ablehnen, nur um Netflix den Vorzug zu geben.

Wie geht es jetzt weiter?

Wir stehen vor entscheidenden Wochen. Das sind die nächsten Schritte:

Die 10-Tages-Frist: Der Vorstand von Warner Bros. muss offiziell auf das feindliche Angebot von Paramount reagieren. Diese Frist läuft um den 18. Dezember ab. Sie müssen erklären, warum sie das (höhere) Paramount-Angebot ablehnen oder annehmen.

Deadline: Aus einem Bericht vom 8. Dezember 2025 geht hervor, dass WBD den Erhalt des Paramount-Angebots bestätigt hat und plant, die Empfehlung des Vorstands innerhalb von 10 Werktagen bekannt zu geben. Damit wäre die Deadline am 22. Dezember erreicht – abhängig von der genauen Zählweise der Werktage.

Es wird derzeit spekuliert, ob Warner versuchen wird, sich gegen Paramount zu verteidigen (z.B. durch Ausgabe neuer Aktien), um den Netflix-Deal zu retten. Das wäre jedoch extrem riskant und könnte die Wut der Aktionäre nach sich ziehen.

Trumps Schatten: Alle warten auf ein Signal aus dem Team des designierten US-Präsidenten Donald Trump. Sollte er andeuten, dass er einen „amerikanischen Champion“ (Paramount) bevorzugt und Netflix als „Big Tech Monopol“ sieht, könnte der Netflix-Deal auf politischer Ebene tot sein, bevor er überhaupt unterschrieben ist.

Wir haben eine Patt-Situation mit offenem Ausgang