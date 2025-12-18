Trails in the Sky 2nd Chapter angekündigt – Neuauflage mit 3D-Grafik & verbesserter Story (2026)

GungHo Online Entertainment America hat heute Trails in the Sky 2nd Chapter angekündigt, die neueste moderne Neuauflage der beliebten Trails-Reihe von Nihon Falcom. Der zweite Teil der Trails in the Sky-Serie setzt die Handlung nach den Unruhen im Königreich Liberl aus Trails in the Sky 1st Chapter fort und bietet vollwertige 3D-Grafik sowie ein verbessertes Gameplay. Die Geschichte folgt Estelle, die sich auf die Suche nach Joshua begibt, der im Zentrum einer sich ausbreitenden Verschwörung verschwunden ist. Die Standard-Edition erscheint im Herbst 2026 für Steam, PlayStation©5, Nintendo Switch™ und Nintendo Switch 2™.

In Trails in the Sky 2nd Chapter begleitet man Estelle auf ihrer Mission, Joshua zu finden und sich den Vollstreckern von Ouroboros zu stellen. Obwohl der Konflikt um das Königreich Liberl im Mittelpunkt steht, wirken sich die Ereignisse auf den gesamten Kontinent Zemuria aus. Estelle wird in uralte Geheimnisse, politische Intrigen und die wahre Geschichte hinter Joshuas Vergangenheit verwickelt. Da ein legendäres Artefakt auf dem Spiel steht, muss sie als junge Anführerin Verantwortung übernehmen und sich einem Feind stellen, dessen Pläne alles bisher Vorstellbare übersteigen.

Wie beim Remake von Trails in the Sky 1st Chapter sind auch bei dieser Neuauflage auf allen Plattformen aktualisierte englische und japanische Sprachausgaben enthalten. Auf Steam werden zudem deutsche, französische und spanische Textversionen unterstützt, während alle Konsolenversionen englische, deutsche, französische und spanische Texte bieten.