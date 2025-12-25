Samsung Odyssey 2026: 6K-3D-Gaming-Monitore & bis zu 1.040 Hz

Samsung präsentiert seine bislang innovativste Odyssey Gaming-Monitor-Reihe. Das Line-up für 2026 umfasst fünf neue Modelle, die neue Standards bei Auflösung, Bildwiederholrate und immersiver Darstellung setzen. Im Mittelpunkt steht der Odyssey G90XH1 – der weltweit erste 6K-3D-Gaming-Monitor, der ganz ohne Brille auskommt. Ergänzt wird das Portfolio durch den neuen Odyssey G61 sowie drei weitere Modelle der Odyssey-G8-Serie. Samsung plant, die neuen Monitore auch in Deutschland auf den Markt zu bringen, wobei einige Modelle erst in der zweiten Jahreshälfte 2026 erhältlich sein werden.

„Mit dem aktuellen Odyssey-Line-up ermöglichen wir Display-Erlebnisse, die vor einem Jahr noch kaum vorstellbar waren“, sagt Hun Lee, Executive Vice President der Visual Display Business Unit bei Samsung Electronics. „Vom weltweit ersten brillenlosen 6K-3D-Monitor bis hin zu Bildwiederholraten von bis zu 1.040 Hz in HD – diese Geräte sind speziell für die Anforderungen moderner Gamer*innen konzipiert und heben Immersion sowie Content-Darstellung auf ein völlig neues Niveau.“

Nach Angaben von IDC ist Samsung weltweit Marktführer bei Gaming-Monitoren mit Bildwiederholraten über 144 Hz und erreichte im dritten Quartal 2025 einen Umsatzanteil von 18,8 %. Damit steuert das Unternehmen auf seine siebte Spitzenposition in Folge zu.

Odyssey 3D: Der erste 6K-3D-Gaming-Monitor ohne Brille

Der 32 Zoll große Odyssey 3D (G90XH) eröffnet eine neue Gaming-Dimension. Das 6K-Panel ermöglicht brillenfreies 3D, wobei Echtzeit-Augentracking die Tiefenwirkung kontinuierlich an die Position der Nutzer*innen anpasst. Das Ergebnis ist ein flüssiges, immersives Spielerlebnis ohne zusätzliches Headset. Mit 165 Hz Bildwiederholrate (im Dual Mode bis zu 330 Hz), einer Reaktionszeit von 1 ms (GtG) und gestochen scharfer 6K-Auflösung bleibt selbst schnelle Action klar und präzise. In Kooperation mit Gaming-Studios wurde die Auswahl unterstützter Titel mit optimierten 3D-Effekten erweitert. Spiele wie The First Berserker: Khazan, Lies of P: Overture und Stellar Blade profitieren von zusätzlicher Tiefenwirkung und feiner Detaildarstellung.

Odyssey G6: Weltpremiere mit bis zu 1.040 Hz

Der 27-Zoll Odyssey G6 (G60H) richtet sich besonders an den E-Sport-Bereich. Im Dual Mode erreicht er Bildwiederholraten von bis zu 1.040 Hz in HD, während in nativer QHD-Auflösung bis zu 600 Hz möglich sind. Unterstützung für AMD FreeSync Premium und NVIDIA G-Sync Compatible sorgt für flüssige, reaktionsschnelle Bilder bei kompetitivem Gaming.

Odyssey G8: Premium-Gaming in 6K, 5K und OLED

Die G8-Serie wird um drei High-End-Modelle erweitert:

Odyssey G8 (G80HS): 32 Zoll, 6K, 165 Hz (Dual Mode bis 330 Hz)

Odyssey G8 (G80HF): 27 Zoll, 5K, 180 Hz (Dual Mode bis 360 Hz)

Odyssey OLED G8 (G80SH): 32 Zoll, 4K QD-OLED, 240 Hz, Glare Free, VESA DisplayHDR™ True Black 500

Alle Varianten unterstützen AMD FreeSync Premium Pro sowie NVIDIA G-Sync Compatible für ein ruckelfreies Spielerlebnis.

1 von 3

Samsung auf der CES 2026

Das Odyssey Gaming-Monitor-Line-up 2026 wird auf der CES 2026 in Las Vegas vom 6. bis 9. Januar erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Besucher*innen haben dort die Möglichkeit, die neuen Monitore live zu erleben.