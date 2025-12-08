Samsung launcht P9 Express für mobile Gaming

Samsung bringt die neue microSD Express P9 für flüssiges Gaming und schnelle Ladezeiten

Samsung erweitert sein Portfolio an Speicherlösungen und präsentiert die microSD Express P9, die speziell für schnelles und ruckelfreies Gameplay entwickelt wurde. Mit sequentiellen Lesegeschwindigkeiten von bis zu 800 MB/s und bis zu 512 GB Kapazität bieten die neuen microSD-Karten ausreichend Platz und Leistung für moderne Handheld-Konsolen wie die Nintendo Switch 2. Ab dem 18. November 2025 sind sie im Handel erhältlich.

Die Gaming-Welt ist längst nicht mehr auf klassische Konsolen und PCs beschränkt. Handheld-Konsolen wie die Nintendo Switch 2 haben das mobile Gaming auf ein neues Level gehoben. Aber für ein wirklich flüssiges und immersives Erlebnis müssen die richtigen Speicherlösungen her. Längere Ladezeiten oder Grafikprobleme gehören damit der Vergangenheit an, denn mit der microSD Express P9 bietet Samsung eine Lösung, die sowohl Geschwindigkeit als auch Kapazität vereint.

„Unsere P9 Express microSD-Karten sind speziell für Gaming-Enthusiasten entwickelt worden“, erklärt Robert Susak, Produktmanager für MX Brand Memory bei Samsung Electronics GmbH. „Sie bieten blitzschnelle Lesegeschwindigkeiten und sorgen dafür, dass Spieler ein flüssiges, nahezu unterbrechungsfreies Erlebnis genießen können – ob zuhause, unterwegs oder im Park.“

Schneller als SSDs – Performance der Extraklasse

Dank der Integration von PCIe-Schnittstelle und NVMe-Protokoll bringt die P9 Express die Leistung einer SSD in das kompakte microSD-Format. Die Karte erreicht dabei sequentielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 800 MB/s – das ist mehr als doppelt so schnell wie herkömmliche UHS-I-Karten und bis zu 1,4-mal schneller als viele SATA-SSDs. Das sorgt nicht nur für blitzschnelle Ladezeiten, sondern auch für ein flüssiges Gameplay selbst bei grafikintensiven Spielen.

Die Schreibgeschwindigkeiten der P9 Express sind ebenfalls beeindruckend: Die 256-GB-Variante erreicht bis zu 200 MB/s, während die größere 512-GB-Version sogar bis zu 310 MB/s bietet. Damit eignet sich die microSD-Karte nicht nur für Spiele, sondern auch für hochauflösende Foto- und Videoaufnahmen. 4K- oder 8K-Videos können schnell gespeichert und ohne Verzögerung verarbeitet werden.

Optimiertes Temperaturmanagement für lange Gaming-Sessions

Um auch bei intensiven Gaming-Sessions stabile Leistung zu garantieren, setzt die P9 Express auf fortschrittliche Technologie zur Temperaturkontrolle. Die Dynamic Thermal Guard (DTG)-Technologie sorgt dafür, dass die Karte auch unter hoher Belastung nicht überhitzt und dauerhaft zuverlässig funktioniert.

Verfügbarkeit und Preise

Die microSD Express P9 wird in den Varianten 256 GB und 512 GB erhältlich sein. Damit bietet sie genug Speicherplatz, um umfangreiche Spielbibliotheken zu speichern – die kleinere Version verdoppelt den Speicher der Nintendo Switch 2, die größere Version verdreifacht ihn.

Ab dem 18. November 2025 sind die Speicherkarten im Handel erhältlich. Die Preise liegen bei:

66,99 Euro für die 256-GB-Version (MB-MK256T/WW)

112,99 Euro für die 512-GB-Version (MB-MK512T/WW)

Mit der microSD Express P9 stellt Samsung eine leistungsstarke Speicherlösung für Gamer bereit, die mehr aus ihrer mobilen Konsole herausholen möchten.