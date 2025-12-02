PAC-MAN 45th Anniversary: Neue My Arcade Retro-Konsolen vorgestellt

My Arcade, führender Anbieter retro-inspirierter Videospielhardware, kündigt zum offiziellen 45. Jubiläum von PAC-MAN eine besondere Produktreihe an. Die bereits auf der CES 2025 vorgestellten Geräte, der PAC-MAN 45th Anniversary Mighty Player sowie der Pocket Player Max, bieten Fans ein nostalgisches Spielerlebnis und erinnern daran, warum PAC-MAN bis heute zu den beliebtesten Gaming-Ikonen zählt. Beide Systeme von My Arcade sind mit Klassikern wie PAC-MAN (Classic), PAC-MAN (Speed-Up), PAC-LAND, SUPER PAC-MAN und PAC & PAL ausgestattet. Die Jubiläumseditionen sind ab sofort bei ausgewählten Händlern erhältlich. Darüber hinaus gibt es im Programm von My Arcade noch weitere PAC-MAN-Systeme.

PAC-MAN 45th Anniversary Mighty Player

UVP: 119,99 $

Offiziell lizenzierte Spieletitel

Enthält: PAC-MAN (Classic), PAC-MAN (Speed-Up), PAC-LAND, SUPER PAC-MAN, PAC & PAL

Hochauflösendes 3,5″-Farbdisplay im Hochformat

Klassisches Gehäuse in Holzoptik

Lautstärkeregelung und 3,5-mm-Kopfhöreranschluss

Wiederaufladbarer Akku für 5–6 Stunden Spielzeit

Inklusive Netzadapter und Ladekabel

Artikelnummer: DGUNL-7196

PAC-MAN 45th Anniversary Pocket Player Max

UVP: 69,99 $

Offiziell lizenzierte Spiele

Enthält: PAC-MAN (Classic), PAC-MAN (Speed-Up), PAC-LAND, SUPER PAC-MAN, PAC & PAL

Hochauflösendes 3,5″-Farbdisplay im Hochformat

Integrierter Lautsprecher mit Lautstärkeregelung

Einstellbare Displayhelligkeit

3,5-mm-Kopfhöreranschluss

Wiederaufladbarer Akku für 5–6 Stunden Spielzeit

Lieferumfang: Pocket Player Max, Schutzhülle, Displayschutzfolie, Ladekabel

Artikelnummer: DGUNL-7165

Über My Arcade:

My Arcade bietet eine spannende Produktlinie aus Mini-Retroautomaten, Plug-and-Play-Konsolen und tragbaren Handhelds, ausgestattet mit offiziell lizenzierten Kulttiteln von Atari®, Bandai Namco, Capcom®, Data East®, Konami®, Taito® und Jaleco®. Klassiker wie PAC-MAN, GALAGA, Tetris®, Space Invaders®, Street Fighter™ II, Mega Man™ und viele weitere werden so überall spielbar.