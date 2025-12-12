Nitro Deck 2 vorgestellt: Neues Premium-Handheld-Upgrade für Nintendo Switch 2 von CRKD

CRKD™, die Premium-Marke für hochwertige Gaming-Sammlerprodukte, hat heute das große Sequel der Saison angekündigt: Die Vorbestellungen für das Nitro Deck 2 starten ab sofort, der Versand ist für Frühjahr 2026 geplant. Das Gerät wurde erstmals exklusiv während der IGN-Postshow zu den Game Awards 2025 vorgestellt. Das Nitro Deck 2 ist der lang ersehnte Nachfolger des originalen CRKD Nitro Decks, dem Debütprodukt der Marke und einem vielgelobten Zubehör für die erste Generation der Nintendo® Switch™.

Zum Start der Vorbestellungen erklärte Jack Guinchard, Global Brand Manager bei CRKD:

„Der originale Nitro Deck hat unsere Marke geprägt und begeistert bis heute Tausende Switch-Spieler. Seit dem Launch der Switch 2 erhalten wir täglich Anfragen nach einem Upgrade unseres beliebtesten Zubehörs. Wir wollten jedoch erst dann sprechen, wenn wir sicher waren, einen würdigen Nachfolger zu liefern. Mit Nitro Deck 2 haben wir genau das erreicht – ein deutlicher Fortschritt in Komfort, Präzision und Innovation. Wir freuen uns darauf, sowohl neue als auch bestehende Fans an Bord zu begrüßen, und arbeiten intensiv daran, im Frühjahr mit dem Versand zu beginnen.“

Seit dem Launch der Nintendo Switch 2 Anfang des Jahres warteten viele Switch-Fans gespannt auf Neuigkeiten. Nun steht fest: Nitro Deck 2 kommt, und früher als gedacht. Das neue Modell verbessert das Handheld-Erlebnis der Switch 2 in nahezu allen Bereichen und baut auf den Stärken seines Vorgängers auf: mehr Komfort, höhere Präzision und bessere Gesamt-Performance. Zu den Highlights gehören optimierte Ergonomie, Null-Stick-Drift dank der neuen CRKD CaptiStick™-Technologie und eine Vielzahl an personalisierbaren Funktionen.

Das Nitro Deck 2 ist vollständig abwärtskompatibel zur originalen Nintendo Switch und Switch OLED und lässt sich dank integriertem Bluetooth® auch mit PC, Smartphone und Smart-TV nutzen. Ein neu entwickeltes, ausziehbares Verriegelungssystem sorgt für einen sicheren Sitz und macht das Zubehör zukunftssicher über mehrere Hardwaregenerationen hinweg.

Eine der größten strukturellen Änderungen: Die Konsole wird nicht mehr in das Gehäuse eingeschoben. Stattdessen wird der Switch-Tabletteil eingelegt und mit einem rückseitigen Verriegelungs-Dial fixiert, sicherer und schonender für das Gerät. Ein Legacy-Adapter für ältere Switch-Modelle liegt bei. Für besonders geringe Latenz ist zudem ein U-Adapter für kabelgebundenes Handheld-Play enthalten.

Die Ergonomie wurde weiter verbessert: Ein versetzter rechter Thumbstick sorgt für ein natürlicheres Handling, und das Gehäuse besitzt neu modellierte Konturen für ein angenehmeres In-Game-Gefühl.

Mit CaptiStick™ führt CRKD eine neue Generation kapazitiver Thumbsticks ein. Diese sind driftfrei, reagieren extrem präzise und ermöglichen sogar einstellbaren Widerstand. Anders als Hall-Effect-Sticks arbeiten CaptiSticks ohne mechanische Reibung, ohne magnetische Interferenzen und ohne Verschleiß, für dauerhaft exakte Eingaben.

Weitere Neuerungen umfassen:

programmierbare Rücktasten

neue L2- und R2-Shoulder-Buttons

austauschbare Stick Tops (kompatibel zu bestehenden CRKD-Packs)

neue austauschbare D-Pads in zwei Zubehörsets

verbesserte digitale Trigger

stabilerer Metall-Kickstand

Motion-Control-Unterstützung

einstellbares Rumble, Deadzone- und Turbo-Modi

Das Nitro Deck 2 ist nicht nur ein Handheld-Upgrade, sondern funktioniert auch als kabelloser oder kabelgebundener Controller für PC, Mobile, Smartphones und Smart-TVs. Ohne eingesetzte Konsole kann das mitgelieferte Centerpiece eingesetzt werden, ideal für ein sauberes Display oder für den Einsatz als vollwertiger Pro-Controller.

Wie alle CRKD-Produkte ist auch das Nitro Deck 2 Teil des True Collection Systems. Nutzer können das Gerät über die App registrieren, die Seltenheit anzeigen lassen und Funktionen wie Remapping, Kalibrierung, Rumble-Tuning und Firmware-Updates nutzen.

Zum Start wird das Nitro Deck 2 in White und Smoke Black erhältlich sein, beide mit Metallic-CRKD-Farbakzenten an den Thumbstick-Basen.

Preise:

Nitro Deck 2 – 99,99 USD / 89,99 GBP / 99,99 EUR

Nitro Deck 2 Hardshell Carry Case – 39,99 USD / 34,99 GBP / 39,99 EUR

D-Pad / Stick Top Packs – 19,99 USD / 19,99 GBP / 19,99 EUR (Versand ab Frühjahr 2026)

Lieferumfang: