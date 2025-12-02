Neue Sonic The Hedgehog Retro-Geräte: SEGA & My Arcade starten Kollektion

SEGA of America, weltweit führend im Bereich interaktiver Unterhaltung, und My Arcade, Marktführer für Retro-Gaming-Hardware, bringen eine neue Reihe nostalgischer Spielegeräte auf den Markt, diesmal rund um die Kultfigur Sonic The Hedgehog. Die mit Spannung erwartete Zusammenarbeit vereint SEGAs legendäres Spielevemächtnis mit modernen Designs, die sowohl Gamer als auch Sammler begeistern.

Die Kollektion umfasst den Sonic the Hedgehog Mighty Player (UVP: 119,99 $) und den Sonic the Hedgehog® Joystick Player (UVP: 59,99 $). Mit diesen neuen Geräten, die ab sofort bei ausgewählten Händlern erhältlich sind, setzt My Arcade seine Mission fort, Retro-Gaming einem modernen Publikum zugänglich zu machen und gleichzeitig SEGAs ikonische Geschichte zu würdigen.

Sonic The Hedgehog Mighty Player

Tragbare Retro-Arcade

UVP: 119,99 $

Offiziell lizenzierte, vollständig spielbare Titel

Enthält: Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic Spinball, Sonic 3D Blast

Hochauflösendes 3,5″-Farbdisplay

Wiederaufladbarer Akku für bis zu sechs Stunden Spielzeit

Klassisches Holzgehäuse

Artikelnummer: DGUNL-7195

Sonic The Hedgehog Joystick Player

Tragbare Retro-Arcade mit Joystick in Originalgröße

UVP: 59,99 $

Offiziell lizenzierte, vollständig spielbare Titel

Enthält: Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2

Hochauflösendes 3,5″-Farbdisplay

Betrieb über 4 AA-Batterien (nicht enthalten) oder USB-C®-Kabel (nicht enthalten)

Artikelnummer: DGUNL-7157

Über My Arcade

My Arcade bietet eine spannende Produktlinie aus Mini-Retroautomaten, Plug-and-Play-Konsolen und tragbaren Handhelds, ausgestattet mit offiziell lizenzierten Kulttiteln von Atari®, Bandai Namco, Capcom®, Data East®, Konami®, Taito® und Jaleco®. Klassiker wie PAC-MAN, GALAGA, Tetris®, Space Invaders®, Street Fighter™ II, Mega Man™ und viele weitere werden so überall spielbar.