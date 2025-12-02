Neue Sonic The Hedgehog Retro-Geräte: SEGA & My Arcade starten Kollektion

SEGA of America, weltweit führend im Bereich interaktiver Unterhaltung, und My Arcade, Marktführer für Retro-Gaming-Hardware, bringen eine neue Reihe nostalgischer Spielegeräte auf den Markt, diesmal rund um die Kultfigur Sonic The Hedgehog. Die mit Spannung erwartete Zusammenarbeit vereint SEGAs legendäres Spielevemächtnis mit modernen Designs, die sowohl Gamer als auch Sammler begeistern.
Die Kollektion umfasst den Sonic the Hedgehog Mighty Player (UVP: 119,99 $) und den Sonic the Hedgehog® Joystick Player (UVP: 59,99 $). Mit diesen neuen Geräten, die ab sofort bei ausgewählten Händlern erhältlich sind, setzt My Arcade seine Mission fort, Retro-Gaming einem modernen Publikum zugänglich zu machen und gleichzeitig SEGAs ikonische Geschichte zu würdigen.
Sonic The Hedgehog Mighty Player
- Tragbare Retro-Arcade
- UVP: 119,99 $
- Offiziell lizenzierte, vollständig spielbare Titel
- Enthält: Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic Spinball, Sonic 3D Blast
- Hochauflösendes 3,5″-Farbdisplay
- Wiederaufladbarer Akku für bis zu sechs Stunden Spielzeit
- Klassisches Holzgehäuse
- Artikelnummer: DGUNL-7195
Sonic The Hedgehog Joystick Player
- Tragbare Retro-Arcade mit Joystick in Originalgröße
- UVP: 59,99 $
- Offiziell lizenzierte, vollständig spielbare Titel
- Enthält: Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2
- Hochauflösendes 3,5″-Farbdisplay
- Betrieb über 4 AA-Batterien (nicht enthalten) oder USB-C®-Kabel (nicht enthalten)
- Artikelnummer: DGUNL-7157
Über My Arcade
My Arcade bietet eine spannende Produktlinie aus Mini-Retroautomaten, Plug-and-Play-Konsolen und tragbaren Handhelds, ausgestattet mit offiziell lizenzierten Kulttiteln von Atari®, Bandai Namco, Capcom®, Data East®, Konami®, Taito® und Jaleco®. Klassiker wie PAC-MAN, GALAGA, Tetris®, Space Invaders®, Street Fighter™ II, Mega Man™ und viele weitere werden so überall spielbar.