Mists of Pandaria Classic: Der Donnerkönig – ein großes Inhaltsupdate

Das Inhaltsupdate „Der Donnerkönig“ für World of Warcraft Mists of Pandaria Classic erweitert das Spiel um gleich mehrere große Features: Zwei neue Gebiete, die Insel des Donners und die Insel der Riesen, ein frisches Aufwertungssystem für Ausrüstung namens Donnerschmieden, ein neues legendäres Kapitel sowie zwei zusätzliche Weltbosse, Oondasta und Nalak. Außerdem erwartet euch mit dem Thron des Donners ein umfangreicher Raid mit insgesamt zwölf Bosskämpfen, der kurz nach dem Update verfügbar wird.

Darüber hinaus setzt das Update die legendäre Questreihe fort, liefert neue Szenarien, überarbeitet den Herausforderungsmodus und bringt aktuelle Anpassungen für die himmlischen Dungeons mit sich.

Highlights des Updates „Der Donnerkönig“:

Zwei neue Gebiete: Die Insel des Donners und die Insel der Riesen warten darauf, gemeinsam mit anderen Helden nach und nach freigeschaltet zu werden – durch tägliche PvE- und PvP-Aufgaben, eine Kampagnenquest und mehrere Szenarien.

Zwei neue Weltbosse: Nalak, der Sturmfürst, lauert auf der Insel des Donners, während auf der Insel der Riesen das Zandalarisches Experiment Oondasta herausfordert.

Neuer Raid – Thron des Donners: Lei Shen, der einstige Donnerkönig, erhebt erneut Anspruch auf Pandaria. Stellt euch seiner gewaltigen Festung mit zwölf einzigartigen Bossbegegnungen.

Mehr Details zu Mists of Pandaria Classic und zum Update „Der Donnerkönig“ findet ihr auf der offiziellen World of Warcraft-Webseite.