LesDiy startet großen Sale und bringt ein neues Winter-Set

Der beliebte Baustein-Shop LesDiy hat seine neueste Rabattaktion gestartet: Beim „Christmas Sale“ winken Preisnachlässe, die je nach Einkaufswert gestaffelt sind. Wer also gerade überlegt, sein Klemmbaustein-Sortiment aufzustocken, sollte jetzt einen Blick riskieren. Zusätzlich hat LesDiy ein neues Set veröffentlicht, das besonders für Winter- und Display-Fans interessant ist: das „Winter Fish & Supply Building Blocks Set“.
Rabattaktion bei Lesdiy läuft, so spart ihr
- Beim Kauf von 100 € gibt’s 5 € Rabatt
- Ab 300 € – 15 € Rabatt
- Ab 1.000 € – 50 € Rabatt
- Ab 2.000 € – 100 € Rabatt
Neues Winter-Set: Winter Fish & Supply
Das neue Set vermittelt nostalgisches Winter-Village-Feeling und besteht aus hochwertigen, detailreichen Teilen:
- Eine Haupt-Hütte mit Plattendach
- Ein kleines Eisfischerhaus, inklusive Boot
- Figuren, Tiere und dekorative Elemente
- Warm leuchtende Light-Bricks für stimmungsvolle Beleuchtung
- Insgesamt 1.399 sorgfältig gefertigte Bausteine mit glatter Oberfläche und kräftigen Farben
Damit eignet sich das Set perfekt als winterliche Modell-Szenerie, Sammlerobjekt oder stilvolle Weihnachtsdekoration für Zuhause. LesDiy verbindet kreative Freiheit mit großer Auswahl: Der 2014 gegründete Anbieter arbeitet mit über 400 Designern zusammen und bietet viele lizensierte MOC-Sets (My Own Creation), die klassische Modelle mit Eigenkreationen erweitern. Qualität und Kundenservice werden häufig gelobt, also schlagt gerne zu.