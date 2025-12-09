LesDiy startet großen Sale und bringt ein neues Winter-Set

Der beliebte Baustein-Shop LesDiy hat seine neueste Rabattaktion gestartet: Beim „Christmas Sale“ winken Preisnachlässe, die je nach Einkaufswert gestaffelt sind. Wer also gerade überlegt, sein Klemmbaustein-Sortiment aufzustocken, sollte jetzt einen Blick riskieren. Zusätzlich hat LesDiy ein neues Set veröffentlicht, das besonders für Winter- und Display-Fans interessant ist: das „Winter Fish & Supply Building Blocks Set“.

Rabattaktion bei Lesdiy läuft, so spart ihr

Beim Kauf von 100 € gibt’s 5 € Rabatt

Ab 300 € – 15 € Rabatt

Ab 1.000 € – 50 € Rabatt

Ab 2.000 € – 100 € Rabatt

Neues Winter-Set: Winter Fish & Supply

Das neue Set vermittelt nostalgisches Winter-Village-Feeling und besteht aus hochwertigen, detailreichen Teilen:

Eine Haupt-Hütte mit Plattendach

Ein kleines Eisfischerhaus, inklusive Boot

Figuren, Tiere und dekorative Elemente

Warm leuchtende Light-Bricks für stimmungsvolle Beleuchtung

Insgesamt 1.399 sorgfältig gefertigte Bausteine mit glatter Oberfläche und kräftigen Farben

Damit eignet sich das Set perfekt als winterliche Modell-Szenerie, Sammlerobjekt oder stilvolle Weihnachtsdekoration für Zuhause. LesDiy verbindet kreative Freiheit mit großer Auswahl: Der 2014 gegründete Anbieter arbeitet mit über 400 Designern zusammen und bietet viele lizensierte MOC-Sets (My Own Creation), die klassische Modelle mit Eigenkreationen erweitern. Qualität und Kundenservice werden häufig gelobt, also schlagt gerne zu.