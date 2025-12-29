LEGO Icons 10356 – Star Trek USS Enterprise NCC-1701-D das Flaggschiff der Föderation im Test

Seit jeher steht Star Trek: The Next Generation für Entdeckungsdrang, technische Visionen und eine optimistische Zukunfts­vorstellung. Die USS Enterprise NCC-1701-D ist dabei nicht nur Schauplatz der Handlung, sondern selbst ein zentrales Symbol der Föderation. LEGO greift dieses ikonische Raumschiff auf und überträgt sein charakteristisches Design mit dem Set LEGO Icons 10356 – Star Trek USS Enterprise NCC-1701-D in ein baubares Modell. Diese Review untersucht, wie gut es gelingt, den Geist und die Formsprache der Enterprise-D in LEGO umzusetzen. Betrachtet werden dabei Bauprozess, Details und Gesamteindruck des fertigen Modells.

Vielen Dank an LEGO für die Bereitstellung des Testmusters.

Eigenschaften des Sets:

Die USS Enterprise NCC-1701-D ist eines der bekanntesten Raumschiffe des Star-Trek-Universums, insbesondere aus der Serie Star Trek: The Next Generation. LEGO hat mit dem Set LEGO Icons 10356 – Star Trek USS Enterprise NCC-1701-D dieses Schiff als Modell umgesetzt und richtet sich damit vor allem an die Trekkies und erwachsene Fans von Science-Fiction und Display-Modellen. Die Enterprise-D zeichnet sich durch ihre markante Untertassensektion, den langgezogenen Rumpf und die beiden Warpgondeln aus, Elemente, die auch beim LEGO-Modell im Fokus stehen. Ein großer, aber dennoch schlanker Ständer sorgt für einen festen Stand des Modells, das sich, wie auch das Original, in Untertassen- und Antriebssektion trennen lässt. Die Enterprise-D wurde als maßstabsgetreues Modell umgesetzt und nicht passend zu den Minifiguren skaliert. Für eine stilechte Präsentation liegen dennoch Minifiguren von den neun wichtigsten Crewmitgliedern bei.

Themenwelt LEGO Icons Bezeichnung Star Trek USS Enterprise NCC-1701-D Art.-Nummer 10356 Teileanzahl 3600 Alter 18+ Veröffentlichung November 2025 UVP 379,99 € Minifiguren 9 Sticker enthalten? Ja Bedruckte Steine? Ja Anleitung gedruckt und via App Bauzeit ca. 6-8 Stunden

Über Lego:

LEGO A/S ist ein dänischer Spielwarenhersteller, der seit 1932 mit seinen ikonischen Klemmbausteinen Kreativität und Bauspaß in alle Altersgruppen bringt. Das Unternehmen bietet heute eine breite Palette an Themenwelten, die von realistischen Stadtszenen (LEGO City) über fantasievolle Abenteuer (LEGO NINJAGO, LEGO Friends) bis hin zu lizenzierten Marken wie Star Wars™, Harry Potter™ oder Disney™ reichen. Technisch orientierte Baumeister finden in LEGO Technic komplexe Modelle mit realistischen Funktionen, während LEGO Architecture berühmte Bauwerke im Miniaturformat nachbildet. Für jüngere Kinder gibt es LEGO DUPLO, und mit LEGO Ideas werden Fan-Entwürfe zu offiziellen Sets. Ergänzt wird das Sortiment durch Sammlerlinien wie LEGO Icons oder BrickHeadz sowie digitale Spiele, Filme und Freizeitparks unter der Marke LEGOLAND.

Über Star Trek: The Next Generation:

Star Trek: The Next Generation ist eine Science-Fiction-Fernsehserie, die von 1987 bis 1994 ausgestrahlt wurde und im 24. Jahrhundert spielt. Im Mittelpunkt steht das Raumschiff USS Enterprise NCC-1701-D, das unter dem Kommando von Captain Jean-Luc Picard den Weltraum erforscht. Die Serie thematisiert wissenschaftliche Entdeckungen, diplomatische Missionen und moralisch-ethische Fragestellungen. Im Vergleich zur ursprünglichen Star Trek-Serie legt TNG einen stärkeren Fokus auf Charakterentwicklung und philosophische Konflikte. Sie gilt als prägend für das Star-Trek-Franchise und hat zahlreiche Filme, Serien und Fans weltweit beeinflusst.

Verpackung und Inhalt:

Das Verpackungsdesign verbindet das LEGO-Icons-Design mit dem Stil von Star Trek. Die Vorderseite zeigt eine Abbildung des fertigen LEGO-Modells, vor einem neutralen, dunklen Hintergrund. Auf der Rückseite finden sich neben einer Fotografie des gesamten Modellumfangs erste Details sowie eine bemaßte Abbildung. Eine detaillierte Abbildung der Minifiguren findet sich auf der oberen Längsseite.

In der Verpackung finden sich neben der gedruckten, zweiteiligen Bauanleitung ganze 30 Papierbeutel und tatsächlich auch ein paar Aufkleber. Eine Hälfte der Tüten befindet sich in einem separaten Karton. Alle Baustufen befinden sich in Papiertüten, lediglich ein paar zusätzliche Bauelemente befinden sich in einer Plastiktüte. Zur Verbesserung der Nachhaltigkeit hat LEGO Ende letzten/Anfang dieses Jahres mit dem Wechsel von Plastik- zu Papiertüten begonnen, was sich allerdings noch nicht bei allen Sets zeigt.

Der Bauprozess:

In der beiliegenden Bauanleitung wird der Aufbau des Sets LEGO Icons 10356 – Star Trek USS Enterprise NCC-1701-D wie gewohnt sehr detailliert dargestellt und kleinschrittig beschrieben. Darüber hinaus kann man auch auf die LEGO-Builder-App (iOS und Android) zurückgreifen. Hier finden sich noch detaillierte Anleitungen, in denen man auch jede Ansicht beliebig drehen kann.

Der Aufbau ist entsprechend der dreißig Papierbeutel in ebenso viele Baustufen unterteilt, die einen recht ähnlichen Umfang besitzen. Die Minifiguren verteilen sich recht gleichmäßig über die einzelnen Baustufen.

Die Antriebssektion:

Interessanterweise beginnt beim Set LEGO Icons 10356 – Star Trek USS Enterprise NCC-1701-D der Bau nicht mit dem Modellständer. Stattdessen starten wir mit der Antriebssektion. Mit den ersten zwei Baustufen beginnen wir mit der Montage der Backbord-Hälfte (links) und bekommen die Minifigur von Wesley Crusher. Damit wir unsere Figuren auch stilecht präsentieren können

In den nächsten beiden Schritten vervollständigen wir die Backbord-Hälfte. Durch eine sehr elegante Kombination von LEGO-Steinen haben wir sowohl unten als auch oben Noppen, um glatte Elemente anzubringen, während der obere Teil quasi quer zur Seite gebaut wird. Mit Dr. Beverly Crusher ist nun auch die Ärztin an Bord.

Mit den nächsten drei Baustufen folgt die Steuerbord-Hälfte. Diese wird auf identische Art und Weise, nur spiegelverkehrt, aufgebaut. Die fertigen Hälften werden schließlich zusammengesteckt und mit einigen Elementen, die eingeklipst werden, gesichert. Eine sehr elegante Bauweise, um ein solch dreidimensionales Objekt mit komplizierten Konturen aufzubauen.

Da im Nahtbereich noch nicht alle Verkleidungen angebracht waren, insbesondere an der Unterseite, ist dies das Hauptaugenmerk der folgenden zwei Bauschritte. So verschließen wir nicht nur noch offene Bereiche, zusätzlich stabilisieren wir dabei auch die Verbindung der beiden Hälften untereinander. Unsere Minifiguren-Crew wächst um Commander Riker mit seiner Posaune an.

Der Modellständer:

Da unsere Antriebssektion nun bis auf die Gondeln der Warp-Antriebe vollständig ist, widmen wir uns als Nächstes dem Modellständer. Denn für alle weiteren Bauschritte bedarf es eines festen Stands unseres Modells. Trotz der Modellgröße ist der Ständer überraschend kompakt und es bedarf so nur zwei Bauschritte, um ihn fertigzustellen. Das Modell wird hier einfach nur aufgesteckt. Passend dazu haben wir in den vorherigen Schritten Öffnungen im Modell aufgebaut.

Die Antriebssektion erhält die Warp-Gondeln:

Was wäre die U.S.S. Enterprise ohne ihre ikonischen Warp-Gondeln. In insgesamt vier Bauschritten bauen wir diese nun parallel auf. Der 12. und 13. Schritt umfassen daher einmal die obere Abdeckung und ein Zwischenelement, das für den charakteristischen, blauen Schein längs um die Gondeln sorgt. Darüber hinaus tritt nun auch der Chefingenieur Lieutenant Commander Geordi La Forge seinen Dienst an.

Mit dem 14. und 15. Schritt vervollständigen wie die Warp-Gondeln mit der Unterseite und den Bussard-Kollektoren am Ende. Letztere werden mit transparenten Elementen so aufgebaut, dass sie den charakteristischen roten Schein besitzen.

Die Untertassensektion:

Nun folgt der größte Teil des Baus, denn es gilt, die gigantische Untertassensektion aufzubauen. Hierfür beginnen wir damit, eine Art massives Rückgrat zu montieren. Damit wir zu beiden Seiten mit den Noppen nach oben bauen können, kommen auch hier Steine zum Einsatz, die an mehreren Seiten Noppen besitzen.

In den Bauschritten 18 und 19 wächst die Untertassensektion langsam in die Breite und wird weiter verstärkt. Ein schönes Detail ist hier die im späteren Modell verborgene Widmungsplakette, die sich in gleicher Form auch im Originalmodell der TV-Serie findet.

Die Bauschritte 20 und 21 fallen in der Bauanleitung zusammen. Denn hier muss man alle Teile immer zweimal anfertigen, dass sie an Steuer- und Backbordseite spiegelverkehrt montiert werden. Doch eine Sache ist hier nicht doppelt, Commander Data schließt sich der Crew an und wird von seiner Katze Spot begleitet.

Nach und nach schließt sich unsere Untertassensektion. Mit den Schritten 22 und 23 erhält sie mittig einige Verkleidungen an der Ober- und Unterseite. Auch die Jacht des Captains, die nur in „Star Trek: Der Aufstand“ einen Auftritt hatte, wird angedeutet. Nun verbinden wir auch das Gerippe der Untertassensektion mit der Antriebssektion. Hierfür wurde ein eleganter Einhakmechanismus aufgebaut und so bedarf es nur einer einzelnen Technicachse als Sicherung. Diese wird als Shuttle im Landeanflug getarnt. Passend zur Jacht ist nun auch Captain Jean Luc Picard mit einer Tasse Earl-Grey-Tee an Bord.

Noch sieht die Untertassensektion wie ein Skelett aus. Doch hier schaffen wir schnell Abhilfe. Mit den nächsten zwei Schritten fangen wir an, diese von vorne nach und nach zu schließen. Hierzu bauen wir aus diversen Platten Kreissegmente, deren Ober- und Unterseite über Scharniere verbunden sind. Diese werden am zentralen Rahmen der Sektion angeclipst. Die Crew wächst weiterhin und Counsellor Deanna Troi stößt zu uns.

Es bedarf nochmal zweier Bauschritte, um alle Lücken am Skelett der Untertassensektion zu schließen. Nun verbleiben lediglich an der Unterseite und am Rand wenige offene Stellen.

Mit den Schritten 28 und 29 schließen wir den unteren Teil der Untertassensektion nun vollständig. Auch hier gilt es wieder, aufgrund der Symmetrie viele Bauelemente in doppelter Ausfertigung zu bauen. Mit Lieutenant Word ist unsere Crew auch fast vollständig, und da er für die Sicherheit zuständig ist, hat er natürlich seinen Phaser dabei.

Auch dreißig Bauschritte kommen einmal zum Ende, und so vervollständigen wir jetzt unsere U.S.S. Enterprise-D. Hierfür müssen wir noch rings um die Untertassensektion bedruckte Elemente anbringen, die die Fenster darstellen sollen. Und da wir nun auch Zehn Vorne finden können, stößt als Letzte die herzhafte Barkeeperin Guinan zu uns.

Gestaltung und Qualität:

Wie man es von LEGO kennt, sind die Qualität der Bausteine und die Passgenauigkeit hervorragend, auch die Farbgebung ist homogen. Gestaltung und Detaillierung sind hier auf einem extrem hohen Niveau angesiedelt. Es kommen sehr viele bedruckte Teile zum Einsatz, insbesondere an den besonders markanten Stellen. Es gibt jedoch auch einige Sticker, die man ruhig durch weitere bedruckte Teile hätte ersetzen können. Durch seine Größe besitzt das Modell natürlich ein durchaus beeindruckendes Gewicht. Dank der extrem stabilen Konstruktion stellt dies kein Problem dar und auch der Modellständer ist so konzipiert, dass er das Modell stets stabil hält. Hierbei wurde auch berücksichtigt, dass das Modell nicht das Gleichgewicht verlieren darf, wenn man die Untertassensektion abnimmt. Zum Tragen wird in der Anleitung darauf hingewiesen, wie man das Modell am besten greifen kann, ohne etwas zu beschädigen.

Der Detaillierungsgrad des Modells ist extrem gut gelungen. Zudem sorgt eine sehr elegante Kombination von Steinen und Bautechniken für eine wirklich ovale Untertassensektion und geschwungene Konturen an der Antriebssektion. Obwohl das Modell zerlegbar ist, sind beide Sektionen bombenfest miteinander verbunden und lassen sich durch den eleganten Arretierungsmechanismus dennoch leicht lösen.

Auch, wenn die Figuren nicht im oder am Modell platziert werden können, sie sind eine wirklich tolle Ergänzung, um dieses Sammlermodell zu vervollständigen. Denn nicht nur die U.S.S. Enterprise-D ist ikonisch, auch ihre Crew. Die einzelnen Charaktere sind gelungen dargestellt und lassen sich sofort erkennen. Ein schönes Detail ist auch, dass jede Figur einen charakteristischen Gegenstand bei sich trägt, oder im Fall von Data, sogar sein Haustier. Die Prints sind individuell gestaltet, so trägt Worf auch hier seinen Schultergurt. Auch seine Stirnwülste wurden in der Figur berücksichtigt.

Fazit:

Mit dem Set LEGO Icons 10356 – Star Trek USS Enterprise NCC-1701-D ist LEGO eine äußerst gelungene Umsetzung eines der ikonischsten Raumschiffe der Star-Trek-Welt gelungen. Das Modell überzeugt durch seinen sehr hohen Detailgrad, durchdachte Bautechniken sowie eine außergewöhnlich stabile Konstruktion, die der Größe und dem Gewicht des Modells jederzeit gerecht wird. Besonders hervorzuheben sind die harmonischen Proportionen, die überzeugend umgesetzte ovale Untertassensektion und der hohe Anteil bedruckter Steine an markanten Stellen. Der Bauprozess ist abwechslungsreich, klar strukturiert und richtet sich eindeutig an erfahrene Baumeister, ohne dabei überfordernd zu wirken. Insgesamt handelt es sich um ein hochwertiges Sammlermodell, das den Geist von Star Trek: The Next Generation authentisch transportiert und sowohl für Trekkies als auch für erwachsene LEGO-Fans ein echtes Highlight darstellt.

Der UVP dieses besonderen Modells beläuft sich auf 379,00 €. Natürlich reden wir hier über kein Schnäppchen. Aber es geht hier um ein sehr großes, hochdetailliertes Sammlermodell. Wenn man sich hier auf die Suche nach Modellen in vergleichbaren Dimensionen macht, wird man schwerlich etwas finden, ganz zu schweigen von etwas Günstigerem. Es gab natürlich schon mal eine Enterprise-D als Klemmbaustein-Set. Allerdings sprechen wir hier von ganz anderen Modelldimensionen und Detaillierungen. Schaut man sich bei den anderen LEGO-Icons-Sets um, fügt sich die Enterprise-D hier passend ein. So können wir jedem Trekkie dieses Modell wärmstens empfehlen.

„Jemand hat mir mal gesagt, die Zeit würde uns wie ein Raubtier ein Leben lang verfolgen. Ich möchte viel lieber glauben, dass die Zeit unser Gefährte ist, der uns auf unserer Reise begleitet und uns daran erinnert, jeden Moment zu genießen, denn er wird nicht wiederkommen.“ Captain Jean Luc Picard in Star Trek: Treffen der Generationen

Das Baustein-Set LEGO Icons 10356 – Star Trek USS Enterprise NCC-1701-D wurde Game2Gether von Lego für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.