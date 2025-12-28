Japanische LeMans-Legende jetzt bei LesDiy erhältlich

Im Klemmbaustein-Bereich gibt es ein neues Highlight für Sammler und Motorsport-Fans. Japanische LeMans-Legende Mazda 787B im markanten orange-grünen Design ist jetzt als hochwertiges Klemmbaustein-Set bei LesDiy erhältlich und lässt sich ab sofort bauen.

Ein neues, schickes MOC bei LesDiy

Das Modell wurde vom renommierten Designer Pingubricks entworfen und entspricht der legendären Lackierung des Mazda 787B, der beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1991 Geschichte schrieb. Es verfügt über 1470 Teile, die ein detailreiches und technisch anspruchsvolles Bauerlebnis bieten. Das Klemmbaustein-Set überzeugt nicht nur durch sein authentisches Rennsport-Design, sondern auch durch realistische Funktionen:

Der herausnehmbare R26B-Motor ist ein besonderer Blickfang und trennt das Modell klar von simpler Spielzeugbauweise. Der modulare Aufbau in 12 Bauabschnitten sorgt für ein strukturiertes, befriedigendes Bauprojekt.

Als reines Display-Modell ausgelegt, richtet sich das Set vor allem an erwachsene Fans von Rennsport-Modellen, Klemmbaustein-Sammler und MOC-Liebhaber ab 16 Jahren. Die digitale Bauanleitung gehört zum Lieferumfang, zusätzliche Sticker und optionale Radkappen können separat ergänzt werden. Der Bausatz kostet aktuell 119,99 € und bietet kostenloses Shipping innerhalb Deutschlands und Österreichs.