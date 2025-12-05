Honkai: Star Rail 3.8 – Neue Figur „Die Dahlie“ & Rückkehr nach Penacony

HoYoverse hat heute offiziell angekündigt, dass die neue Version 3.8 von Honkai: Star Rail, „Erinnerungen sind der Prolog der Träume“, bald erscheint. Nachdem die epische Reise durch Amphoreus ihr Ende gefunden hat, richtet die Crew des Astralexpresses ihren Blick erneut auf Penacony. Der Traumplanet präsentiert sich diesmal in völlig neuem Licht, und gemeinsam mit der neuen limitierten 5-Sterne-Figur Constance „Die Dahlie“ können die Spieler die ungelösten Geheimnisse der letzten Trailblaze-Expedition lüften. Gleichzeitig erwarten sie gefährliche Gegner und zeitlich begrenzte Events, die sich zu einem galaktischen Abenteuer voller Risiken, Chancen und Konsequenzen zusammenfügen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Penacony, das berühmte „Land der Träume“, ist im gesamten Universum als Urlaubsziel bekannt. Während des Harmoniefests in einer früheren Version konnten die Astralexpress-Mitglieder die träumenden Besucher zurück in die Realität führen. Doch trotz des scheinbar gelungenen Abenteuers sind viele Fragen offen geblieben. Nach dem Schlusssieg in Amphoreus erscheint Constance „Die Dahlie“ vor dem Trailblazer und enthüllt, dass dessen Erinnerungen unvollständig sind, zentrale Passagen wurden entwendet. Mit ihrer Führung begibt sich der Trailblazer auf eine Reise durch vergangene Ereignisse, um die wahre Geschichte Penaconys wiederherzustellen.

Version 3.8 beleuchtet zudem neue Aspekte aus der Sicht von Glühwürmchen: ihr erster Schritt in die Traumwelt, ihr Zusammentreffen mit dem Trailblazer und das Schlachtfeld, zu dem sie sich nun aufmachen muss. Wer ihren Spuren folgt, erlebt, wie der Machtsitz der Familie, der „Traum der nagenden Eiche“, aus den Tiefen der Erinnerung hervorstößt. Dort trifft Glühwürmchen auf einen alten Verbündeten und stellt sich ihrer Vergangenheit als Mitglied von Glamoths Eiserner Kavallerie.

1 von 3

Als zentrale Figur der Erinnerungssuche wird Die Dahlie erstmals spielbar. Die Tochter des Erzherzogs Inferno reist nach Penacony, obwohl der große Plan ihres Vaters längst zerfallen ist. Ihr Auftrag dreht sich um „Erinnerung“, und ihre Fähigkeiten spiegeln diese Thematik wider: Sie kann Erinnerungen verändern, manipulieren oder sogar neu erschaffen. Ihre Verbindung zum Garten des Gedächtnisses und zu Schwarzer Schwan lässt sie als undurchsichtige Meisterin des Verrats erscheinen. Dennoch unterstützt sie den Trailblazer dabei, verlorene Erinnerungen zurückzugewinnen, möglicherweise auch solche, die für sie selbst von Bedeutung sind.

Kampfmechanisch glänzt die Dahlie als 5-Sterne-Feuerfigur auf dem Pfad der Nichtigkeit und eignet sich ideal für Teams, die auf Bruchschaden setzen. Sie kann ein dunkles Kraftfeld erzeugen, in dem die WDS-Reduzierung ihrer Verbündeten Super-Bruch-SCH verursacht, unabhängig davon, ob ein Gegner gerade im Schwächebruch ist. Zusätzlich kann sie mit einem Verbündeten eine Tanzpartnerschaft eingehen, welche beiden Partnern zusätzlichen Super-Bruch-SCH verleiht und Folgeangriffe der Dahlie auslöst. Ihr Ultimate fügt allen Feinden Schwächen entsprechend den Typen der Tanzpartner hinzu und erleichtert so weitere WDS-Reduzierungen.

1 von 4

Darüber hinaus führt Version 3.8 neue Aktivitäten ein:

Awuuh-Meisterschaft von Chrysos – ein Event, in dem Spieler in die Rolle eines Chimären-Trainers schlüpfen und ein Team kleiner Kreaturen zum Sieg führen.

Litanei der Dämmerung – ein Herausforderungsmodus mit besonderen Mechaniken, der taktisches Geschick und flexible Strategien erfordert.

Honkai: Star Rail ist auf PC, iOS, Android, im Epic Games Store und auf PS5 spielbar und wurde weltweit bereits über 150 Millionen Mal heruntergeladen. Das Spiel erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter „iPhone Game of the Year“ (Apple), „Best Game“ (Google Play) und „Best Mobile Game“ (The Game Awards). 2024 folgten weitere Ehrungen wie der „Still Playing Award – Mobile“ der Golden Joystick Awards und der Sony PlayStation Partner Award. Die Altersfreigaben lauten ESRB: T und PEGI: 12.