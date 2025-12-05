Holiday Ops 2026 in World of Tanks – Benedict Cumberbatch & festliche Events

Mit den Holiday Ops 2026, die vom 5. Dezember 2025 bis zum 12. Januar 2026 laufen, hält die festliche Jahreszeit erneut Einzug in World of Tanks. In diesem Jahr sorgt niemand Geringeres als der weltberühmte Schauspieler Benedict Cumberbatch für eine besonders stimmungsvolle Atmosphäre. Mit seinem unverkennbaren Witz, seiner Intelligenz und seinem feinsinnigen Humor prägt er das gesamte Event.

Zu Beginn der Feierlichkeiten betreten die Spieler ein malerisches Weihnachtsdorf, das tagsüber mit ruhigen Winterlandschaften verzaubert und nachts mit funkelnden Lichterketten, Laternen und Feuerwerk erstrahlt. Gleich beim ersten Besuch erhalten die Spieler ein besonderes Geschenk: den Strv M/31, einen schwedischen leichten Panzer der Stufe III, inklusive vollständig ausgebildeter Besatzung und Garagenstellplatz. Zusätzlich wartet ein Adventskalender darauf, täglich neue Überraschungen zu enthüllen.

Im Hauptquartier des Dorfes heißt Benedict Cumberbatch als Weihnachtsbotschafter die Spieler willkommen. Er teilt inspirierende Geschichten, gibt kluge Ratschläge und stellt besondere Missionen bereit. Für das Abschließen dieser Aufträge winken exklusive Belohnungen, wie seine einzigartigen 2D-Stile, spezielle Dekorationen und thematische Inschriften.

Das Herzstück des Events bildet die Holiday Ops Challenge mit insgesamt 56 Missionen. Hier können die Spieler zahlreiche hochwertige Belohnungen erspielen, darunter auch Benedict Cumberbatch selbst als Panzerkommandanten: ein ruhiger, strategisch denkender Anführer mit einer Stimme, die mehr führt, als befiehlt. Hinzu kommen dekorative Elemente, die seine Denkweise widerspiegeln, der markante 2D-Stil „Resolute“ mit militärischem Flair sowie Benedicts Gadget-Kollektion, eine Reihe besonderer sammelbarer 3D-Aufsätze.

Doch damit ist die Feier noch nicht vorbei. Vom 11. bis 22. Dezember kehren die beliebten magischen Panzer im actionreichen Spielmodus „Winterüberfall“ zurück. In diesem Jahr findet der Wettbewerb auf zwei neuen Karten statt: Einer galaktisch inspirierten Weltraumszene mit Sternen und Planeten sowie einer Geschenkfabrik, die zur festlichen Kampfarena umfunktioniert wurde. In intensiven Gefechten treten drei Teams zu je fünf Spielern gegeneinander an, um Geschenke zu sammeln und zur eigenen Basis zu bringen. Jeder Kommandant steuert einen einzigartigen Panzer mit eigener Rolle und individuellen Fähigkeiten. Verdiente Punkte können später gegen Anleihen oder exklusive 3D-Aufsätze eingetauscht werden.

Taucht ein in die Holiday Ops 2026, ein Event voller Magie, spannender Kämpfe und festlicher Überraschungen, und begleitet Benedict Cumberbatch, der den diesjährigen Feierlichkeiten eine besondere Note verleiht.

Weitere Informationen zu den Holiday Ops findet ihr bei Wargaming.