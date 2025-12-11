Helldivers 2 x Killzone: Kollaborationsitems kehren dauerhaft zurück

Entwickler Arrowhead hat bestätigt, dass die beliebten Helldivers 2 x Killzone Kollaborationsitems ab nächster Woche dauerhaft ins Spiel zurückkehren. Genau ein Jahr nach dem ursprünglichen Release und der deutlichen Kritik an den Preisen wird das Crossover in einer überarbeiteten Form neu aufgelegt. Sowohl Format als auch Preisgestaltung wurden verbessert.

Helldivers 2 bringt den vergessenen Shooter zurück

Das Helldivers 2 x Killzone Crossover erscheint nun als Legendary Warbond für 1.500 Super Credits. Zusätzlich enthält es weitere Items, die ohne zusätzliche Kosten für alle verfügbar sind, die im letzten Jahr Inhalte aus dem Super Store gekauft haben. Selbst wenn man damals nur ein einziges Killzone Item erworben hat, erhält man den neuen Legendary Warbond komplett kostenlos. Weitere Details zur Berechtigung findet ihr im PS Blog. Das steckt nächste Woche im Legendary Warbond:

Waffen und Stratagems

StA 52 Sturmgewehr

StA 11 Maschinenpistole

PLAS 39 Beschleunigergewehr

Rüstungen und Umhänge

AC 1 Dutiful sowie Strength in Our Arms Umhang

AC 2 Obedient sowie Defender of Our Dream Umhang

Außerdem enthalten sind die passive Fähigkeit Acclimated, zwei neue Spieler Karten, der Titel Assault infantry und die Extrasolar Ash Muster für Exosuits, FRV, Hellpods und Pelicans. Im übrigen Helldivers 2 Kosmos sorgt ein weiteres Thema für Gesprächsstoff. Laut Creative Director Jonathan Pilestedt arbeitet Arrowhead an einem Roguelite Modus, der das Spielgefühl grundlegend verändern soll. Ob dieser Modus final erscheint, bleibt allerdings offen. Allein die Existenz eines Prototyps sorgt jedoch bereits für reichlich Spekulationen.