Hardwarekalender 2025 – Tag 9

Ein Gaming-PC muss neben viel Leistung eine weitere Eigenschaft haben, er sollte leise und kühl bleiben. Um diese Anforderungen zu erfüllen, verlosen wir heute mit be quiet! ein Paket aus dem Pure Base 501 LX, einer Pure Loop 3 LX AiO-Wasserkühlung und einem Triple Pack der schicken Light Wings in 120mm. Cooles Paket für den Startschuss, um sich einen neuen PC aufzubauen.

PURE BASE 501 LX – Schwarz Beeindruckende Beleuchtung und Airflow Pure Base 501 LX Black ist ein beeindruckend vielseitiges be quiet! ATX-Gehäuse mit ARGB-Lüftern, kompakten Abmessungen und hohem Airflow für jede Anwendung. Elegantes Front-Panel und Top-Cover für ein einheitliches, klassisches Design

4 vorinstallierte Light Wings LX PWM Lüfter für unvergleichliche Beleuchtung und außergewöhnlichen Luftdruck

ARGB-Controller und ARGB-PWM-Hub für 6 Lüfter

Geräumiges Design für High-End-Grafikkarten und große Kühler trotz kompakter Abmessungen

Vertikale Installation von Grafikkarten möglich

Bereit für Wasserkühlungen mit Radiatoren bis zu 360mm

USB 3.2 Gen. 2 Type C für beste Anschlussmöglichkeiten

Komfortabel platzierte Kanäle für clevere Kabelführung

PURE LOOP 3 LX – 360mm DYNAMISCHE BELEUCHTUNG, ÜBERLEGENE KÜHLUNG Pure Loop 3 LX 360mm brilliert mit lebhafter Beleuchtung, herausragender Personalisierung und extrem hoher Kühlleistung. Stylischer ARGB-Kühlblock mit 10 mitgelieferten Beleuchtungsfolien für umfangreiche Beleuchtungsoptionen und atemberaubende visuelle Effekte

Unvergleichliche Möglichkeiten zur Personalisierung

3 Light Wings LX PWM high-speed Lüfter mit trichterförmigen Luftauslass und Closed-Loop-Motor-Funktion für eine farbenfrohe und lebhafte Kühlung

In Reihe geschaltete PWM-Lüfter für maximale Nutzerfreundlichkeit

Beeindruckend hohe Kühlleistung für alle Consumer-CPUs

Hochmoderne PWM-Pumpe mit 6-Pol-Motor reduziert Vibrationen auf ein absolutes Minimum

Refill Port ist leicht zu erreichen und vereinfacht so das Nachfüllen

Einzigartige Designsprache

3 Jahre Herstellergarantie

Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland

LIGHT WINGS Beeindruckende Beleuchtung, Überlegene Kühlung Neben der hervorragenden Performance und dem leisen Betrieb bietet Light Wings als einziger Lüfter von be quiet! ARGB-Beleuchtung. Zahlreiche Eigenschaften wie ein optimierter Impeller sowie im Winkel angepasste Lüfterblätter machen Light Wings zum idealen Lüfter für alle, die weder auf hohe Leistung noch auf eine beeindruckende Beleuchtung verzichten möchten. Die high-speed Varianten mit 9 Lüfterblättern ermöglichen maximale Performance auf Kühlkörpern und Radiatoren während die PWM-Varianten mit 7 Lüfterblättern die optimalen Gehäuselüfter sind. Beide sind zusätzlich als Triple-Pack mit 3 Lüftern und ARGB-Hub erhältlich.

