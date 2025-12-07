Hardwarekalender 2025 – Tag 8

Am achten Tag unseres Hardware-Adventskalenders 2025 gibt es ein Bundle aus zwei Helferlein für unterwegs. Gemeinsam mit Verbatim verlosen wir zweimal ein Bundle aus der Pocket SSD mit einer Kapazität von 1 TB und dem GaN-Ladegerät mit einer Leistung von 70 W.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Verbatim„ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Die Verbatim Pocket SSD 1 TB

Die Pocket SSD von Verbatim ist ein echtes Kompakt-Kraftpaket für unterwegs. Mit nur 58 Gramm und einer Länge von knapp 97 mm passt sie problemlos in jede Tasche – sogar in die Gesäßtasche. Dank USB 3.2 Gen 2 erreicht sie Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbps und eignet sich perfekt für große Datenmengen, hochauflösende Videos oder Gaming-Projekte, ganz egal ob am PC oder Mac. Das USB-C®-auf-USB-C-Kabel ist durch die praktische Halterung immer ordentlich verstaut und sofort einsatzbereit.

Durch den zuverlässigen Flash-Speicher arbeitet die SSD leise, stromsparend und besonders robust, da sie komplett ohne bewegliche Teile auskommt. Mit dem mitgelieferten Schlüsselring lässt sich die Pocket SSD außerdem sicher an Rucksack, Tasche oder sogar am Schlüsselbund befestigen, ideal für alle, die viel unterwegs sind.

Das Verbatim Mini GaN Ladegerät 70 W

Das 70W Mini-GaN-Wandladegerät von Verbatim vereint starke Leistung im kompakten Format und bietet gleich drei Anschlüsse: zwei USB-C®-Ports mit Power Delivery 3.0 sowie einen USB-A-Port mit Quick Charge. So lassen sich bis zu drei Geräte gleichzeitig laden, vom Smartphone über Tablets bis hin zu Gaming-Gadgets. Dank moderner GaN-Technologie arbeitet das Ladegerät besonders effizient, erzeugt weniger Wärme und bleibt trotzdem erstaunlich klein und leicht. Die programmierbare Stromversorgung (PPS) sorgt dafür, dass jedes Gerät genau die passende Menge Strom erhält, damit das Laden so schnell und schonend wie möglich abläuft.

Durch die faltbaren US-Kontakte und die mitgelieferten EU- und UK-Stecker ist das Ladegerät ein idealer Begleiter für Reisen rund um die Welt. Hochwertige, flammfeste Materialien und vier integrierte Schutzmechanismen, Überstrom-, Überspannungs-, Kurzschluss- und Übertemperaturschutz, sorgen dafür, dass deine Geräte jederzeit sicher geladen werden. Dazu gibt es 2 Jahre Garantie, sodass du dich voll und ganz auf zuverlässige Leistung verlassen kannst.

Auch das Ladegerät haben wir bereits getestet.



Game2Gether Hardwarekalender 2025 – Tag 8 – Verbatim





Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 06.01.2026 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2026, 23:59 Uhr