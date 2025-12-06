Hardwarekalender 2025 – Tag 7

Am 7. Tag unseres Hardware-Adventskalender 2025 haben wir ein zentrales Stück Hardware für einen zuverlässigen Gaming-PC für euch. Gemeinsam mit Seasonic verlosen mit dem FOCUS GX-850 White ein Netzteil mit einer Leistung von 850 W und 80PLUS Platinum Zertifizierung und dazu packen wir noch ein Dreierpack MagFlow 120 ARGB Gehäuselufter.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Seasonic„ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Das Seasonic Focus GX White ATX 3.1 ist ein leistungsstarkes, vollmodulares Netzteil, das speziell für moderne Gaming- und High-End-Systeme entwickelt wurde. Es erfüllt die aktuellen ATX 3.1- und PCIe 5.1-Standards und bietet hohe Effizienz gepaart mit einer eleganten weißen Optik.

Hauptmerkmale

ATX 3.1 & PCIe 5.1 kompatibel: Für aktuelle und zukünftige Hardware ausgelegt.

Für aktuelle und zukünftige Hardware ausgelegt. 80 PLUS Gold Effizienz: Hoher Wirkungsgrad bei typischer Systemlast.

Hoher Wirkungsgrad bei typischer Systemlast. Vollmodulares Kabelsystem: Nur benötigte Kabel werden genutzt, für saubern Kabelsalat.

Nur benötigte Kabel werden genutzt, für saubern Kabelsalat. Optimierte Kühlung: 135-mm-Lüfter mit semi-passivem Modus für geringe Geräuschentwicklung.

135-mm-Lüfter mit semi-passivem Modus für geringe Geräuschentwicklung. OptiSink-Design: Neues PCB-Layout zur verbesserten Wärmeableitung und Zuverlässigkeit.

Neues PCB-Layout zur verbesserten Wärmeableitung und Zuverlässigkeit. Attraktive weiße Oberfläche: Passend zu weißen oder lichthellen PC-Gehäusen.

Technische Daten

Leistung: 850 W

850 W Abmessungen: 140 × 150 × 86 mm (L × B × H)

140 × 150 × 86 mm (L × B × H) Kühlung: 135-mm-Lüfter mit Fluid-Dynamic-Bearing

135-mm-Lüfter mit Fluid-Dynamic-Bearing Wirkungsgrad: 80 PLUS Gold

80 PLUS Gold Kabelanschlüsse: Voll modulare Kabel inkl. nativer 12V-2×6-Anschlüsse

Voll modulare Kabel inkl. nativer 12V-2×6-Anschlüsse Spannungsverteilung +12V: 62 A (bei 750 W), 70 A (bei 850 W), 83 A (bei 1000 W)

62 A (bei 750 W), 70 A (bei 850 W), 83 A (bei 1000 W) Schutzmechanismen: OCP, OVP, UVP, SCP, OTP, OPP

OCP, OVP, UVP, SCP, OTP, OPP Garantie: 10 Jahre

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 06.01.2026 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2026, 23:59 Uhr