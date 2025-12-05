Hardwarekalender 2025 – Tag 6

Der Nikolaus hat am sechsten Tag unseres Hardware–Adventskalenders 2025 seinen Sack besonders voll gemacht und bringt zwei fette Preise von SAPPHIRE mit. Nach längerer Zeit ist SAPPHIRE dieses Jahr wieder in den Mainboard-Markt eingestiegen, daher verlosen wir zum einen das neue SAPPHIRE NITRO+ B850A WIFI 7. Aber der nächste Preis ist nochmal ein paar Stufen darüber, denn wir verlosen auch eine SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 7900 XT.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „SAPPHIRE„ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Das SAPPHIRE NITRO+ B850A WIFI 7

Mit dem auf dem AMD® B850-Chipsatz basierenden NITRO+ B850A WIFI 7 hat SAPPHIRE ein Mainboard auf den Markt gebracht, das durch ein modernes, elegantes Design mit markanten geometrischen Akzenten und hochwertigen Metalloberflächen überzeugt.

Die bewährte NITRO+ Premium-Kühlung sorgt dank großflächiger Kühlkörperabdeckungen für VRM, PCH und M.2-Slots für maximale Wärmeabfuhr und hohe thermische Effizienz – selbst bei intensiver Belastung oder Overclocking. Die M.2-Steckplätze sind mit einem praktischen Clip-Mechanismus ausgestattet, der den schnellen Ein- und Ausbau von SSDs ermöglicht. Vier DIMM-Slots unterstützen bis zu 256 GB DDR5-Speicher; mit zwei Modulen sind Taktraten von bis zu 8000 MHz erreichbar.

Neben HDMI 1.4- und DisplayPort 1.2-Ausgängen (CPU-abhängig) bietet das Board zahlreiche USB-Anschlüsse. Eine One-Click-BIOS-Flash-Taste erleichtert Firmware-Updates, während die Debug-LED bei der Fehlersuche unterstützt.

Das neue SAPPHIRE CORE BIOS bietet eine intuitive Benutzeroberfläche für präzises Overclocking, Sicherheits- und Systemmanagement. Es ermöglicht die Speicherung bevorzugter Einstellungen, umfassende Hardwareüberwachung, Feinanpassung der Startsequenz und eine effiziente Diagnose über das integrierte Dashboard. Für maximale Kontrolle ergänzt die SAPPHIRE TriXX-M-Motherboard-Utility-Software das Board perfekt: Sie bietet in einer einzigen Anwendung Zugriff auf Echtzeit-Hardwareinformationen, ARGB-Beleuchtungssteuerung, intuitive Diagnosefunktionen und Live-Kühlungsmanagement – für ein Desktop-System, das bis ins Detail optimiert ist.

Wichtige Merkmale

Unterstützung für AMD AM5 CPUs

SAPPHIRE CORE BIOS

12+2+1-Phasen-CPU-Stromversorgung mit 55A pro Phase

Leistungsstarke Kühlung für VRM, M.2 und PCH

Dual Channel DDR5, bis zu 8000 MHz OC

WIFI 7-Unterstützung

PCI Express 5.0 x16

PCIe 5.0 M.2-Support

Debug-LED

Mehr Infos findet ihr in unserem ausführlichen Test.

Die SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 7900 XT

Die SAPPHIRE PULSE RX 7900 XT basiert auf der modernen RDNA 3-Architektur und bringt mit 20 GB GDDR6-Speicher auf einem 320-Bit-Speicherbus ausreichend VRAM für aktuelle AAA-Spiele, 3D-Rendering oder Videobearbeitung mit. Dank 5 nm-GPU-Fertigung, insgesamt 5376 Streamprozessoren und 84 Compute Units inklusive RT- und KI-Acceleratoren bietet sie genügend Rechenleistung, um moderne Grafiktechniken wie Raytracing und GPU-beschleunigte Features zuverlässig zu unterstützen.

Die Taktraten sind mit bis zu 2450 MHz Boost-Clock und etwa 2075 MHz Game-Clock angegeben, somit ist die Karte auch bei anspruchsvollen, grafikintensiven Spielen performant. Hinzu kommt ein 80 MB großer Infinity Cache, der in Kombination mit der hohen Speicherbandbreite dafür sorgt, dass Texturen und große Szenen effizient im VRAM verwaltet werden können, was gerade bei 4K-Auflösungen oder umfangreichen Mods / Texturen Sinn macht.

Auch in Sachen Ausgänge und Kompatibilität ist die Karte modern aufgestellt: PCIe 4.0, Unterstützung für DisplayPort 2.1 sowie HDMI, und Ausgabefähigkeit für bis zu vier Displays gleichzeitig, mit maximalen Auflösungen bis zu 7680 × 4320. Was das Kühlsystem und die Stabilität angeht, setzt SAPPHIRE auf hochwertige Komponenten: Eine 14-lagige 2 oz-Kupfer-PCB, leitfähige Polymer-Aluminium-Kondensatoren und eine sorgfältig abgestimmte Kühlungsarchitektur mit drei Lüftern (Tri-X Kühlung), „Angular Velocity“ Lüfterblättern für mehr Luftdruck und „optimierten Composite-Heatpipes“ sorgen dafür, dass die Karte auch unter Last stabil und relativ leise arbeitet. Außerdem ist ein Sicherungsschutz am PCIe-Stromanschluss integriert, was der Sicherheit und Langlebigkeit zugutekommt.

In der Kombination aus Hardware-Power, großem VRAM und solider Kühlung eignet sich die Karte hervorragend für 4K-Gaming, anspruchsvolle Titel mit Raytracing, Mods mit großen Texturen, Videobearbeitung und 3D-Anwendungen. Wem Performance, Zukunftssicherheit und Stabilität wichtig sind, sowohl im Gaming als auch bei kreativen oder produktiven Workloads, bekommt mit der PULSE RX 7900 XT eine sehr ausgewogene, leistungsfähige GPU.



Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 06.01.2026 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

