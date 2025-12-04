Hardwarekalender 2025 – Tag 5

Mit der CORSAIR VANGUARD 96 können Sie schneller reagieren und alle Kontrahenten ausstechen. Möglich machen das die anpassbaren MGX Hyperdrive-Schalter, Rapid Trigger und das unschlagbare Tippgefühl. Und das Beste daran ist nun, dass einer von euch da draußen dieses heiße Brett gewinnen kann. Dominiere deine Gegner.

8.000 Hz Hyper-Polling für extrem reaktionsschnelle Eingaben

Optimal kompakter 96 %-Formfaktor

Leuchtstarker integrierter LCD-Bildschirm für Personalisierung auf höchstem Niveau

Integration von Elgato Virtual Stream Deck

FlashTap SOCD – Bewegen Sie sich so, wie es gedacht war

Wackelfreie mechanische CORSAIR MLX-Tastenschalter

Hotswap-Unterstützung für 3- und 5-polige Schalter

6 dedizierte, programmierbare G-Tasten mit flachem Profil

Anpassbar über CORSAIR Web Hub

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Corsair“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

EINE 96 %-TASTATUR MIT 100 % LEISTUNG

Das innovative Erbe von CORSAIR, das mit der legendären, preisgekrönten K70 begann, wird mit der Tastatur der Zukunft fortgesetzt. Die VANGUARD 96 kombiniert jahrelanges Fan-Feedback mit E-Sports-erprobter Technik für kompromisslose Leistung und Vielseitigkeit.

Praktisch unbegrenzte Möglichkeiten

Mit der Integration von Elgato Virtual Stream Deck können Sie klickbare Verknüpfungen erstellen und frei auf dem Bildschirm positionieren oder per Hotkey aufrufen. Drücken Sie die spezielle Taste zum Starten des Virtual Stream Decks, um direkt ein Virtual Stream Deck aufzurufen. Verleihen Sie Ihrer VANGUARD 96 neue Vielseitigkeit und verwandeln Sie Ihre liebste Gaming-Tastatur in ein leistungsstarkes Produktivitätswerkzeug.

Unerreichte Geschwindigkeit

Verschaffen Sie sich einen Vorteil, wenn es auf Millisekunden ankommt, mit dem extrem reaktionsschnellen 8.000-Hz-Hyperpolling. Eliminieren Sie Eingabeverzögerungen und stellen Sie sicher, dass Aktionen im Spiel und Streaming-Befehle sofort gesendet werden.

Flashtap-SOCD-Technologie

Mit CORSAIR FlashTap SOCD-Handling können Sie wählen, wie die Tastatur mit versehentlichen SOCD-Eingaben umgehen soll, damit Sie komplizierte Bewegungen ausführen und sich so bewegen können, wie Sie es beabsichtigen.

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 06.01.2026 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2026, 23:59 Uhr