Hardwarekalender 2025 – Tag 4

Heute gibt es für alle etwas, die gerade einen neuen Build planen. In unserem Xmas-Kalender 2025, verlosen wir ein Gehäuse von LC-Power inklusive 850 Watt Netzteil und für alle anderen haben wir ein 1000W Netzteil parat. Ihr könnt also wählen, welchen Preis ihr am Ende gewinnt.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „LC-Power„ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Geräumiger und vielseitiger Innenraum

Der Aufbau Ihres Traum-Setups war noch nie so einfach wie mit dem optimierten Layout. Das 8001W-Gehäuse bietet reichlich Platz für High-End-Komponenten, darunter Motherboards (E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX), Grafikkarten (bis zu 445 mm), CPU-Luftkühler (bis zu 160 mm), Netzteile (bis zu 240 mm) und bis zu 5 Festplatten/SSDs (2,5” und 3,5”). Ganz gleich, ob Sie ein Gaming-Kraftpaket oder eine professionelle Workstation zusammenstellen, das intelligente Design sorgt für ein einfaches Kabelmanagement, eine einfache Installation und nahtlose Upgrades, sodass jeder Bauprozess reibungslos abläuft und Spaß macht. Effiziente Kühlung und maximale Wärmeableitung Halten Sie Ihr System kühl und effizient mit einem optimierten Push & Pull-Luftstromsystem. Dieses Gehäuse sorgt dafür, dass ständig frische Luft angesaugt wird, während warme Luft effektiv abgeleitet wird. Dieses Design trägt dazu bei, die Temperaturen auch bei intensiven Gaming-Sessions oder hoher Arbeitsbelastung stabil zu halten, wodurch das Risiko einer thermischen Drosselung verringert wird und Ihre Komponenten ihre optimale Leistung beibehalten. Vorinstallierte RGB-Lüfter für leise und effiziente Kühlung Starten Sie mit einer leistungsstarken Kühlung direkt nach dem Auspacken. Die vier bereits im Gehäuse integrierten Lüfter sorgen für einen hervorragenden Luftstrom bei minimaler Geräuschentwicklung. Diese Lüfter wurden für eine effiziente Wärmeableitung und einen flüsterleisen Betrieb entwickelt und sorgen dafür, dass Ihr System kühl bleibt.

ATX 3.1-Netzteil mit 1000 Watt Das LC1000MW V3.1 ist ein 80 PLUS GOLD-zertifiziertes, vollmodulares ATX-Netzteil, welches für eine hohe Performance und Stabilität im System sorgt. Das Super-Silent-Modular-Serie Netzteil LC1000MW V3.1 bietet eine beeindruckende Leistung von 1000 Watt und ist eine zuverlässige Stromversorgungslösung für eine Vielzahl von Anwendungen. Ausgestattet mit einem leisen 120mm-Lüfter arbeitet es effizient und sorgt für eine optimale Kühlung. Vollmodulares Kabelmanagement Mit einem vollmodularen Kabelmanagement-System ausgestattet, bietet das LC1000MW V3.1 Benutzern eine optimale Flexibilität bei der Installation und Konfiguration ihres Systems bietet. Durch das vollmodulare Design können Benutzer nur die Kabel verwenden, die sie benötigen, und ungenutzte Kabel einfach entfernen, um den Luftstrom zu optimieren und das Gehäuse aufgeräumt zu halten.

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 06.01.2026 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2026, 23:59 Uhr