Hardwarekalender 2025 – Tag 31

Am 31. und letzten Tag des Hardware-Adventskalenders 2025 öffnen wir das finale Türchen! Zum Abschluss wartet ein starkes Audio-Paket von Creative auf euch: Wir verlosen das Creative Stage Pro 2.1 Set sowie die Sound Blaster GS5. Beide Produkte sorgen für satten Klang, klare Dialoge und ein deutliches Audio-Upgrade für Gaming, Filme und Musik. Und nicht vergessen, noch bis zum 6. Januar bleiben alle Türchen geöffnet.

Creative Stage Pro 2.1 – Kraftvoller Sound für Gaming, Filme und Musik

Das Creative Stage Pro 2.1 Set ist ein leistungsstarkes Soundbar-System mit externem Subwoofer, das speziell für den Einsatz am Gaming-PC, Fernseher oder Monitor entwickelt wurde. Die Kombination aus klar abgestimmter Soundbar und kräftigem Subwoofer sorgt für ein ausgewogenes Klangbild mit satten Bässen, klaren Mitten und präzisen Höhen.

Dank verschiedener Anschlussmöglichkeiten lässt sich das System flexibel einsetzen und eignet sich gleichermaßen für Gaming, Filme und Musik. Das kompakte Design passt ideal unter Monitore oder Fernseher und wertet jedes Setup klanglich wie optisch deutlich auf. Ein echtes Upgrade für alle, die mehr als einfachen Monitor-Sound wollen.

Technische Daten Details Lautsprecherkonfiguration 2.1-System (Soundbar + Subwoofer) Anschlusstypen HDMI 2.0, Bluetooth®, USB-Audio Empfohlener Verwendungszweck Kabelloses Streaming, Filme, Musik, Gaming Abmessungen (L × B × H) Subwoofer: 115 × 265 × 420 mm

Soundbar: 550 × 112,1 × 80,7 mm Gewicht Subwoofer: 3,4 kg Kabellänge (Ende-zu-Ende) Netzkabel: 1,5 mSubwoofer-Kabel: ca. 2 m (fest verbunden) Frequenzgang 50–20.000 Hz Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) > 85 dB Leistungsabgabe 2 × 20 W RMS (L/R), 1 × 40 W RMS (Subwoofer)

Gesamt: 80 W RMS / 160 W Peak Bluetooth® Version 5.3 Bluetooth® Profile A2DP Betriebsfrequenz 2402–2480 MHz Reichweite Bis zu 10 m (freies Feld) Audio-Technologie Dolby Audio Bedienelemente Lautstärkeregelung Farbe Schwarz

Creative Sound Blaster GS5 – Kompakte Soundbar mit beeindruckendem Klang

Die Creative Sound Blaster GS5 ist eine kompakte Desktop-Soundbar, die trotz ihrer schlanken Bauweise mit überraschend kräftigem Sound überzeugt. Sie eignet sich perfekt für den Einsatz am PC oder Laptop und bietet eine klare, detailreiche Audiowiedergabe – ideal für Gaming, Videos, Streaming und Musik.

Durch die einfache Platzierung unter dem Monitor und die unkomplizierte Verbindung ist die GS5 eine praktische Lösung für alle, die ihren Arbeitsplatz oder ihr Gaming-Setup schnell und platzsparend klanglich verbessern möchten. Das moderne Design fügt sich dabei nahtlos in jedes Hardware-Setup ein.

Weitere Infos findet ihr in unserem Test.

Technische Daten Details Lautsprecherkonfiguration Einteilig, Soundbar Anschlusstypen 3,5-mm-Aux-In, Kopfhörer-Ausgang, optischer Eingang (Toslink), Bluetooth®, USB Audio (USB-C) Empfohlener Verwendungszweck Filme, Musik, Gaming Abmessungen (L × B × H) 510 × 102,7 × 82,6 mm Gewicht Soundbar: 1,5 kg Kabellänge (Ende-zu-Ende) USB-A-auf-USB-C-Kabel: 1,5 m Frequenzgang 65–20.000 Hz Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) 85 dB Leistungsabgabe Spitzenleistung: 60 W

Gesamtsystemleistung: bis zu 30 W Sinusleistung

Soundbar-Ausgangsleistung: 2 × 15 W RMS Bluetooth® Version 5.3 Bluetooth® Profile A2DP Betriebsfrequenz 2402–2480 MHz Reichweite Bis zu 10 m (freies Feld) Drahtlose Codecs SBC RGB-Beleuchtung Bis zu 16,8 Millionen Farben Unterstützte Plattformen Nintendo Switch 2 Farbe Schwarz

