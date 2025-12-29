Wir arbeiten nun schon seit einiger Zeit mit Memory PC zusammen und so auch wieder am 30. Tag von unserem Adventskalender 2025. Daher verlosen wir heute drei Gutscheine im Wert von je 50 € für den Webshop von Memory PC.

Memory PC zählt zu den führenden System-Integratoren in Deutschland und besitzt durch eine Erfahrung von über 15 Jahren eine große Expertise. Vom Office- bis zum Gaming-PC ist so alles möglich. Im Webshop findet sich eine große Anzahl an PC-Konfigurationen, die sich über die Einbindung eines Konfigurators noch weiter anpassen lassen. Alle PCs werden in Deutschland sorgfältig montiert und einem umfangreichen, mehrstündigen Belastungstest unterzogen. Sollte einmal doch eine Komponente kaputtgehen, bekommt der Kunde vorab eine Austauschkomponente zugeschickt, sodass hier keine langen Wartezeiten entstehen.



Game2Gether Hardwarekalender 2025 – Tag 30 – Memory PC





Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 06.01.2026 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2026, 23:59 Uhr