Hardwarekalender 2025 – Tag 3

Türchen Nummero 3 im diesjährigen Hardware-Adventskalender und wir lassen es mit FRITZ! (ehem. AVM) richtig krachen. Blinker setzen und dank Glasfaser ab auf die Überholspur. Der perfekte Begleiter für das heimische Internet.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „AVM„ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Highspeed direkt am Glasfaseranschluss

Die FRITZ!Box 5690 unterstützt AON und GPON – die gängigen Glasfaserstandards in Europa. Einfach direkt anschließen oder flexibel über ein Glasfasermodem (ONT) nutzen. Die Einrichtung erfolgt schnell und einfach per App (oder Browser).

Wi-Fi 7 – Ultra-Highspeed-WLAN für dein Heimnetz

Die FRITZ!Box 5690 hebt dein WLAN auf ein neues Level – Geschwindigkeiten bis zu 6,4 GBit/s garantieren schnellste Downloads, zuverlässiges Streaming und aufregendes Gaming. Wi-Fi 7 bedeutet massiv beschleunigte Geschwindigkeiten, ist besonders robust gegen Störungen und kann mehrere WLAN-Bänder für die Datenübertragung einsetzen.

Darüber hinaus unterstützt die FRITZ!Box 5690 bewährte Standards wie Wi-Fi 5 und 6. Lass dich vom WLAN-Erlebnis der nächsten Generation begeistern!

Besser telefonieren – mit FRITZ!

Entdecke maximale Telefonie-Freude mit der FRITZ!Box 5690 – mit einem analogen Telefon und mit IP- oder DECT-Telefonen: Die Telefonanlage der FRITZ!Box hält die Verbindung und hilft etwa mit dem integrierten Anrufbeantworter, den Alltag zu organisieren.

Richte Online-Telefonbücher von Google, Apple und anderen Anbietern in der FRITZ!Box ein – so bleiben deine Kontakte mit deinem Smartphone synchronisiert.

Für das perfekte Telefonie-Erlebnis – mit der FRITZ!Box 5690!

FRITZ!Repeater 1700 – Kompakter FRITZ!Repeater mit Wi-Fi 7

Wenn dein WLAN mehr Reichweite braucht: Der FRITZ!Repeater 1700 erweitert dein WLAN mit Wi-Fi 7 und ist perfekt auf die FRITZ!Box abgestimmt. Wi-Fi 7 sorgt für schnelles und zuverlässiges WLAN, das intelligente FRITZ! Mesh für die beste Verbindung.

Wi-Fi 7 – Die neue Generation WLAN mit Multi-Gigabit!

Wi-Fi 7 bringt höchste WLAN-Geschwindigkeiten und bietet noch stärkere Verbindungen. Du profitierst auch bei vielen gleichzeitig aktiven Geräten von hohen Datenraten. Wi-Fi 7 ist daher ideal für Echtzeitanwendungen wie Gaming, Virtual Reality oder Videokonferenzen. Dank WLAN Mesh ist Wi-Fi 7 perfekt in die FRITZ!-Umgebung integriert – alle WLAN-Geräte arbeiten optimal zusammen und bieten dir Höchstgeschwindigkeit.

Der FRITZ!Repeater 1700 unterstützt Wi-Fi 7 im 2,4-GHz- sowie im 5-GHz-Band und ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 3,6 GBit/s.

WLAN Mesh mit FRITZ! – das intelligente WLAN

WLAN, aber intelligent: Im Mesh arbeiten die FRITZ!-Geräte zusammen, damit du dein WLAN genießen kannst: Der FRITZ!Repeater übernimmt die Einstellungen der FRITZ!Box am Internetanschluss und die Mesh-Technologie steuert deine WLAN-Geräte intelligent und optimiert deren Leistung – vollautomatisch und zuverlässig.

Mit Mesh genießt du ganz einfach Höchstgeschwindigkeit bei Surfen, Video oder Gaming. Atemberaubendes 4K-Streaming und deine Lieblingsmusik warten jetzt auf dich – und nicht umgekehrt.

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 06.01.2026 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2026, 23:59 Uhr