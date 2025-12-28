Hardwarekalender 2025 – Tag 29

Im Hardware-Adventskalender 2025 öffnet sich heute Türchen 29! Für Gaming-Fans gibt es heute ein umfangreiches Zubehör-Paket von Speedlink zu gewinnen. Mit dabei sind das GRAVITY LT 2.1 Subwoofer System, das CONUX RGB Gaming Headset, der EXCELLO NX RGB Headset Stand mit USB-Hub, die ATMOS RGB 60 % Gaming Tastatur, das ATECS XXL Gaming Mauspad (grau, 100 × 50 cm) sowie die VELOX kabellose RGB Gaming Maus. Ein perfekt abgestimmtes Set für ein stimmiges Gaming-Setup.

Wir verlosen einmal das Speedlink GRAVITY LT 2.1 Subwoofer System und einmal ein Bundle aus Headset, Headsetständer, Tastatur, Maus und Mauspad.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Speedlink“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Speedlink GRAVITY LT 2.1 Subwoofer System

Das Speedlink GRAVITY LT 2.1 Subwoofer System sorgt für kraftvollen Sound am Gaming- oder Multimedia-PC. Zwei kompakte Satellitenlautsprecher liefern klare Höhen und Mitten, während der Subwoofer für satten Bass sorgt. Ob Gaming, Filme oder Musik – das System bietet ein ausgewogenes Klangbild und ein deutliches Upgrade gegenüber integrierten Monitor- oder Laptop-Lautsprechern.

Dank kompakter Bauweise lässt sich das Lautsprechersystem einfach auf oder unter dem Schreibtisch platzieren und fügt sich unauffällig in jedes Setup ein.

Speedlink CONUX RGB Gaming Headset

Das Speedlink CONUX RGB Gaming Headset kombiniert komfortables Tragegefühl mit klarem Sound für Gaming und Kommunikation. Die weichen Ohrpolster und der verstellbare Kopfbügel sorgen auch bei längeren Sessions für hohen Komfort. Das integrierte Mikrofon ermöglicht eine verständliche Sprachübertragung im Voice-Chat.

Die integrierte RGB-Beleuchtung verleiht dem Headset einen modernen Gaming-Look und rundet das Setup optisch ab.

Speedlink EXCELLO NX RGB Headset Stand mit USB-Hub

Der Speedlink EXCELLO NX RGB Headset Stand ist mehr als nur eine Halterung: Er sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch und bietet zusätzlich einen integrierten USB-Hub zum Anschließen weiterer Geräte. Die stabile Konstruktion hält das Headset sicher an seinem Platz, während die RGB-Beleuchtung für stilvolle Akzente sorgt.

Ein praktisches Zubehör, das Funktionalität und Design miteinander verbindet.

Speedlink ATMOS RGB 60 % Gaming Tastatur

Die Speedlink ATMOS RGB 60 % Gaming Tastatur richtet sich an Spieler, die ein kompaktes Layout bevorzugen. Durch das platzsparende 60-%-Format entsteht mehr Raum für Mausbewegungen – ideal für schnelle Games und aufgeräumte Setups.

Die RGB-Beleuchtung lässt sich individuell anpassen und verleiht der Tastatur einen modernen Look. Perfekt für Minimalisten und kompetitive Gamer.

Speedlink ATECS XXL Gaming Mauspad – Grau (100 × 50 cm)

Das Speedlink ATECS XXL Gaming Mauspad bietet mit seinen großzügigen Abmessungen von 100 × 50 cm ausreichend Platz für Maus, Tastatur und Zubehör. Die gleichmäßige Oberfläche ermöglicht präzise Mausbewegungen, während die rutschfeste Unterseite für sicheren Halt auf dem Schreibtisch sorgt.

Die graue Farbgebung wirkt dezent und passt zu nahezu jedem Setup.

Speedlink VELOX Kabellose RGB Gaming Maus

Die Speedlink VELOX kabellose RGB Gaming Maus bietet kabellose Freiheit ohne spürbare Verzögerung. Sie eignet sich sowohl für Gaming als auch für den Alltag und überzeugt durch ergonomisches Design, präzise Steuerung und anpassbare RGB-Beleuchtung.

Dank kabelloser Verbindung bleibt der Schreibtisch aufgeräumt, während die Maus zuverlässige Performance für unterschiedlichste Einsatzbereiche liefert.

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 06.01.2026 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2026, 23:59 Uhr