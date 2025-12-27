Hardwarekalender 2025 – Tag 28

Im Hardware-Adventskalender 2025 öffnet sich heute Türchen 28! Dieses Mal wird es besonders praktisch für den Alltag und auf Reisen: Wir verlosen smarte Zubehörprodukte von Scapade: den AirPack, den AirPass und die MagCard Pro. Die durchdachten Lösungen kombinieren modernes Design mit cleverer Funktionalität und sorgen für mehr Ordnung, Schutz und Komfort unterwegs.

Scapade AirPack

Der Scapade AirPack ist ein kompakter und durchdachter Rucksack, der speziell für modernes Reisen und den urbanen Alltag entwickelt wurde. Dank seines schlanken Designs eignet er sich ideal als Handgepäck und bietet dennoch ausreichend Platz für Technik, Kleidung und persönliche Gegenstände. Intelligente Fächeraufteilung und hochwertige Materialien sorgen für Ordnung, Schutz und hohen Tragekomfort.

Ob auf Geschäftsreisen, im Alltag oder unterwegs mit dem Laptop, der AirPack verbindet Funktionalität mit einem cleanen, zeitlosen Look und ist damit der perfekte Begleiter für Vielreisende und Minimalisten.

Scapade AirPass

Der Scapade AirPass ist eine elegante Reise- und Dokumentenhülle, die speziell für Reisepass, Tickets, Karten und wichtige Unterlagen konzipiert wurde. Mit seiner kompakten Bauweise hält er alles an einem Ort und sorgt dafür, dass du beim Check-in oder an der Sicherheitskontrolle jederzeit den Überblick behältst.

Hochwertige Verarbeitung und ein schlankes Design machen den AirPass zu einem praktischen Accessoire für Vielflieger und alle, die Ordnung und Stil schätzen.

Scapade MagCard Pro

Die Scapade MagCard Pro ist ein magnetisches Karten-Wallet, das sich direkt an der Rückseite kompatibler Smartphones befestigen lässt. Sie bietet Platz für mehrere Karten und kombiniert schnellen Zugriff mit sicherem Halt. Ideal für alle, die unterwegs auf ein klassisches Portemonnaie verzichten möchten.

Dank ihres minimalistischen Designs fügt sich die MagCard Pro nahtlos in den Alltag ein und bietet eine elegante Lösung für kontaktloses Bezahlen, Ausweise oder Fahrkarten.

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 06.01.2026 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2026, 23:59 Uhr