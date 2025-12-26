Hardwarekalender 2025 – Tag 27

Im Hardware-Adventskalender 2025 öffnet sich heute Türchen 27! Für alle PC-Bastler und Gaming-Fans gibt es heute ein starkes Hardware-Paket von Enermax zu gewinnen. Mit dabei sind das ENERMAX K8 ARGB Tempered Glass Mid-Tower PC Case, der AQUAFUSION II ARGB Series 240 mm Liquid CPU Cooler sowie das MARBLEBRON II 850 Watt 80 PLUS Bronze Semi-Modular Power Supply. Ein perfekt abgestimmtes Set für leistungsstarke und optisch beeindruckende PC-Builds.

ENERMAX K8 ARGB Tempered Glass Mid-Tower PC Case

Das ENERMAX K8 ARGB ist ein moderner Mid-Tower, der Funktionalität mit auffälligem Design verbindet. Die Front- und Seitenpaneele aus gehärtetem Glas setzen die verbaute Hardware und die integrierte ARGB-Beleuchtung eindrucksvoll in Szene. Das Gehäuse bietet ausreichend Platz für leistungsstarke Gaming-Komponenten, mehrere Lüfter sowie Wasserkühlungen und sorgt dank durchdachtem Airflow für eine effiziente Kühlung.

Ein aufgeräumtes Innenraumdesign mit Kabelmanagement-Optionen erleichtert den Aufbau und sorgt für eine saubere Optik. Damit eignet sich das ENERMAX K8 ideal für Gaming-PCs, bei denen Leistung und Design gleichermaßen im Fokus stehen.

Technische Daten Details Modellname ECA-EK8-BB-ARGB / ECA-EK8-WW-ARGB Abmessungen (T × B × H) 420 × 220 × 470 mm (ohne Panels & Standfüße) Material Tempered Glass, SPCC Mainboard-Formfaktor ATX, Micro-ATX, Mini-ITX I/O-Panel 1× USB 3.2 Gen 1, 1× USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1× HD Audio 3,5″-Laufwerksschächte 2 2,5″-Laufwerksschächte 2 (umgewandelt aus 3,5″-HDD-Käfig) Erweiterungsslots 7 Lüfterplätze – Front 3× 120 mm oder 3× 140 mm (2× 120 mm ARGB PWM vorinstalliert) Lüfterplätze – Top 3× 120 mm oder 2× 140 mm Lüfterplätze – Rückseite 1× 120 mm (1× 120 mm ARGB PWM vorinstalliert) Radiator-Unterstützung – Front 240 / 280 / 360 mm Radiator-Unterstützung – Top 240 mm Radiator-Unterstützung – Rückseite 120 mm Netzteil-Unterstützung Standard ATX Grafikkarten-Freiraum 350 mm (mit Radiator) / 390 mm (ohne Radiator) CPU-Kühler-Freiraum 170 mm Kabelmanagement-Freiraum 23 mm

ENERMAX AQUAFUSION II ARGB Series 240 mm Liquid CPU Cooler

Der ENERMAX AQUAFUSION II ARGB 240 mm ist eine leistungsstarke All-in-One-Wasserkühlung für moderne Desktop-Prozessoren. Mit dem 240-mm-Radiator und zwei ARGB-Lüftern vom Typ SquA RGB ADV bietet diese eine effektive Wärmeabfuhr selbst bei hoher CPU-Last, ideal für Gaming und anspruchsvolle Anwendungen.

Die adressierbare RGB-Beleuchtung von Pumpeneinheit und Lüftern sorgt für individuelle Lichteffekte und lässt sich problemlos in bestehende ARGB-Setups integrieren. Dank breiter Sockelkompatibilität eignet sich die AQUAFUSION II für zahlreiche aktuelle Intel- und AMD-Plattformen und kombiniert starke Kühlleistung mit leiser Betriebsweise. Ein Highlight ist hier natürlich die drehbare digitale Echtzeit-Statusanzeige.

Technische Daten Details Modell ELC-AQFS240-SQA Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung CPU-Sockel (Intel) LGA 1851 / 1700 / 115x / 2066 CPU-Sockel (AMD) AM5 / AM4 TDP-Unterstützung bis zu 360 W Cold Plate Material Kupfer Radiatormaterial Aluminium Radiator-Abmessungen 274 × 120 × 27 mm Pumpenlager Keramiklager Pumpen-Lebensdauer (MTBF) 100.000 Stunden Pumpen-Nennspannung 12 V Pumpen-Nennstrom 0,35 A Lüftergröße (Radiator) 120 × 120 × 26 mm Lüfter-Lebensdauer (MTTF) ≥ 100.000 Stunden Lüfterdrehzahl 500–1.800 U/min (±10 %) Lüfter-Nennspannung 12 V Lüfter-Nennstrom 0,25 A RGB-LED Nennstrom 1,08 A Luftdurchsatz 71,88 CFM Statischer Druck 2,08 mmH₂O Lüfteranschluss 8-Pin Max. Lautstärke 27,4 dBA Wärmeleitpaste Dow Corning® TC-5121C

ENERMAX MARBLEBRON II 850 Watt 80 PLUS Bronze Semi-Modular Power Supply

Das ENERMAX MARBLEBRON II Netzteil mit 850 Watt bietet eine zuverlässige Stromversorgung für leistungsstarke Gaming- und Workstation-PCs. Die 80 PLUS Bronze Zertifizierung sorgt in Verbindung mit den japanischen Kondensatoren in Industriequalität für eine effiziente Energieumwandlung und einen stabilen Betrieb auch unter hoher Last. Das Netzteil erfüllt zudem den ATX-3.1-Standard und ist mit einem 12VHPWR-Kabel mit 600-W-Belastbarkeit ausgestattet.

Durch das semi-modulare Kabelmanagement lassen sich nur die benötigten Kabel anschließen, was den Luftstrom im Gehäuse verbessert und den Aufbau vereinfacht. Hochwertige Schutzschaltungen und leise Kühlung machen das MARBLEBRON II zu einer soliden Basis für moderne PC-Systeme mit leistungsstarken Grafikkarten und CPUs.

Technische Daten Details Effizienz-Zertifizierung 80 PLUS Bronze Modularität Semi-modular Kabeltyp Einzeln ummantelte Mesh-Sleeved-Kabel Gesamtleistung 850 Watt Eingangsspannung 100–240 V Eingangsstrom 10–5 A Eingangsfrequenz 50–60 Hz Lüftergröße 120 mm Max. Betriebstemperatur 40 °C MTBF > 100.000 Stunden Schutzschaltungen OVP, UVP, OPP, OTP, SCP, OCP Abmessungen (T × B × H) 140 × 150 × 86 mm

