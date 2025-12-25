Hardwarekalender 2025 – Tag 26

Im Hardware-Adventskalender 2025 öffnet sich heute Türchen 26! Dieses Mal wird es smart und dezent zugleich: Wir verlosen den Ultrahuman Ring Air. Der elegante Smart Ring kombiniert modernes Design mit umfassendem Gesundheits- und Fitness-Tracking und begleitet dich rund um die Uhr, ganz ohne Display am Handgelenk.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Ultrahuman„ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Der Ultrahuman Ring Air ist ein ultraleichter Smart Ring, der modernes Design mit präzisem Gesundheits- und Fitness-Tracking verbindet. Statt auf ein Display setzt der Ring auf dezente Technologie, die rund um die Uhr wichtige Körperdaten erfasst, ideal für alle, die ihre Gesundheit im Blick behalten möchten, ohne eine Smartwatch zu tragen.

Der Ring misst unter anderem Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität, Schlafqualität, Bewegung und Temperaturveränderungen und liefert daraus detaillierte Einblicke in Erholung, Aktivität und Regeneration. In Kombination mit der Ultrahuman-App werden die Daten übersichtlich aufbereitet und helfen dabei, Training, Schlaf und Alltag besser zu verstehen und zu optimieren.

Dank seines extrem leichten, robusten Titangehäuses ist der Ultrahuman Ring Air angenehm zu tragen, Tag und Nacht. Die lange Akkulaufzeit sowie die Wasserfestigkeit machen ihn zu einem zuverlässigen Begleiter im Alltag, beim Sport und im Schlaf. Ein smarter Gesundheitshelfer für alle, die Wert auf Funktionalität, Komfort und unauffälliges Design legen.

Technische Daten Details Produkttyp Smart Ring Material Titan Gewicht ca. 2,4 g Sensoren Herzfrequenz, HRV, Bewegung, Hauttemperatur, 6-Achsen-Bewegungssensor Schlaftracking Ja (Schlafphasen, Erholung, Regeneration) Aktivitätstracking Ja Konnektivität Bluetooth Low Energy Akkulaufzeit Bis zu 4–6 Tage Ladezeit ca. 2 Stunden Wasserfestigkeit Ja (für Alltag & Sport geeignet) Kompatibilität iOS & Android App Ultrahuman App

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 06.01.2026 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2026, 23:59 Uhr