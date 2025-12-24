Im Hardware-Adventskalender 2025 öffnet sich heute Türchen 25! Für alle Gaming-Enthusiasten gibt es heute den iiyama G-Master GB2771QSU-B1 zu gewinnen. Der 27-Zoll-Monitor bietet eine gestochen scharfe QHD-Auflösung, schnelle 165 Hz Bildwiederholrate und starke Reaktionszeiten, ideal für flüssiges Gaming und produktives Arbeiten.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „iiyama„ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Der iiyama G-Master GB2771QSU-B1 ist ein leistungsstarker 27-Zoll-Gaming-Monitor, der mit seiner QHD-Auflösung (2560×1440 Pixel) und einer hohen Bildwiederholrate von 200 Hz für flüssige und detailreiche Bilder sorgt. Die schnelle Reaktionszeit von 1 ms (MPRT) minimiert Bewegungsunschärfen, was besonders in schnellen Spielen ein klarer Vorteil ist.

Ausgestattet mit einem IPS-Panel überzeugt der Monitor durch breite Betrachtungswinkel und präzise Farbdarstellung, ideal nicht nur fürs Gaming, sondern auch für kreative und produktive Anwendungen. Adaptive Sync-Technologie sorgt für ein ruckelfreies Spielerlebnis, indem Bildaussetzer und Tearing reduziert werden.

Der ergonomisch gestaltete Monitor verfügt über einen höhenverstellbaren, neigbaren und schwenkbaren Standfuß und bietet vielfältige Anschlussmöglichkeiten wie DisplayPort und HDMI. Damit ist der iiyama G-Master GB2771QSU-B1 die perfekte Wahl für Gamer, die Wert auf Performance und Komfort legen.

Technische Daten Details Bildschirmgröße 27 Zoll (68,6 cm) Panel-Typ Fast IPS Auflösung 2560 × 1440 (QHD) Bildwiederholrate 200 Hz Reaktionszeit 0,5 ms (MPRT) Helligkeit (typisch) 350 cd/m² Kontrastverhältnis 1200:1 Betrachtungswinkel 178° horizontal / 178° vertikal Adaptive Sync G-SYNC – 2560 x 1440 @48-200Hz, nur DisplayPort Anschlüsse 1× DisplayPort 1.4, 2× HDMI 2.0, USB-Hub, 3,5 mm Audio Ergonomie Höhenverstellbar, neigbar, schwenkbar, drehbar Lautsprecher 2x 2 W



Game2Gether Hardwarekalender 2025 – Tag 25 – iiyama





Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 06.01.2026 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2026, 23:59 Uhr