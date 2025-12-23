Im Hardware-Adventskalender 2025 öffnet sich heute Türchen 24! Für Gaming- und Technik-Fans gibt es heute ein echtes Highlight: Wir verlosen zweimal den Samsung 34″ Odyssey OLED G8. Der ultrabreite Gaming-Monitor kombiniert ein immersives OLED-Panel mit starker Performance und eignet sich perfekt für Gaming, produktives Arbeiten und Multitasking.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Samsung„ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Samsung 34″ Odyssey OLED G8 – ein Premium-Gaming-Monitor für alle, die ein spektakuläres Bild, ultraschnelle Reaktionszeiten und ein immersives Seherlebnis wollen. Der Ultra-Wide-Monitor vereint modernste QD-OLED-Technologie mit einem ultrabreiten 21:9-Curved-Display und eignet sich gleichermaßen für Gaming-Marathons, professionelle Multimedia-Arbeit und produktives Multitasking. Dank der extrem kurzen Reaktionszeit und hohen Bildwiederholrate reagiert der Monitor blitzschnell auf Eingaben, während die lebendigen Farben, tiefen Schwarztöne und hohe Kontraste für atemberaubende Visuals sorgen. Zusätzlich bietet er praktische Extras wie integrierte Lautsprecher, adaptive Sync-Technologien und vielseitige Anschlussmöglichkeiten, ideal für Gamer, Kreative und Power-User gleichermaßen.

Technische Daten Details Bildschirmdiagonale 34″ (86,4 cm) Seitenverhältnis 21:9 Panel-Technologie QD-OLED (Quantum Dot OLED) Auflösung 3440 × 1440 (UWQHD) Bildwiederholrate Bis zu 175 Hz Reaktionszeit 0,03 ms (Grau-zu-Grau) Helligkeit (typisch) ca. 250 cd/m² Kontrastverhältnis Ca. 1.000.000:1 Farbtiefe Ca. 1 Milliarde Farben Curvature 1800R (gebogen für immersives Erlebnis) Adaptive Sync AMD FreeSync Premium (Pro) HDR-Support HDR10 / HDR10+ Gaming Konnektivität 1x DisplayPort, 2x HDMI, 2x USB-Port (3.0), Bluetooth, WLAN Extras Integrierte Lautsprecher, höhenverstellbarer & neigbarer Standfuß



Game2Gether Hardwarekalender 2025 – Tag 24 – SAMSUNG





Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 06.01.2026 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2026, 23:59 Uhr