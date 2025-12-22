Hardwarekalender 2025 – Tag 23

Heute gibt es dank freundlicher Unterstützung von beyerdynamic ein Gaming Headset mit Kultstatus. beyerdynamis stellt die dritte Generation des beliebten Gaming-Headsets vor: das neue MMX 300 PRO. Gefertigt in Deutschland, setzt die Weiterentwicklung auf die neueste Treibertechnologie, ein hochwertiges Kondensatormikrofon und verbesserte Trageeigenschaften. Und einer von euch da draußen, kann dieses schon bald sein eigen nennen.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „beyerdynamic„ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Studio-DNA für ein immersives Spielerlebnis

Das Herzstück des geschlossenen Gaming-Headsets bilden die auch in beyerdynamic‘s Studiokopfhörern zum Einsatz kommenden STELLAR.45-Treiber. Dank dieser überzeugt der MMX 300 PRO mit einer hervorragenden Klangtreue und einer räumlichen Wiedergabe. Im Vergleich zum Vorgängermodell wurden Bass- und Hochtonprofil im Detail verfeinert. Akustische In-Game-Ereignisse lassen sich sofort lokalisieren. Auch bei der Musikwiedergabe weiß der MMX 300 PRO zu überzeugen.

Für einen kompetitiven Vorteil dank hoher Sprachverständlichkeit sorgt das integrierte Kondensatormikrofon. Die neue Fontanellenaussparung und die bewährten Veloursohrpolster bieten besten Tragekomfort bei langen Spielesessions. Wie auch seine Vorgänger, wird das neue Gaming-Headsets aus hochwertigen Materialien in Deutschland gefertigt. Dadurch eignet es sich ideal für den täglichen Spielspaß oder anspruchsvolle eSports-Turniere.

Leistungsstark an PC und Konsole

Dank des niederohmigen STELLAR.45-Treibers mit 48 Ohm sind die Einsatzmöglichkeiten an diversen Geräten wie z.B. PC, Playstation, Xbox oder Nintendo Switch problemlos möglich. Die Bedienung an Konsolen wird mit dem Y-Adapter sichergestellt, der mit im Lieferumfang enthalten ist.

Individuelles Design für individuelle Gamer

Mit der innovativen Online-Konfigurationsplattform MANUFAKTUR können Gamer ihren MMX 300 PRO individuell nach ihren Vorlieben gestalten – egal ob Ohrpolster, Zierring oder ein Bild der Wahl auf der Hörerschale. Darüber hinaus bietet die MANUFAKTUR die Option, die Kopfhörergabeln mit einer persönlichen Lasergravur zu versehen – ideal für Gamer und Streamer, die sich selbst als Marke präsentieren möchten.

Kopfhörer Schwallwandler Dynamisch Funktionsprinzip Geschlossen Trageart Ohrumschließend Kopfhörer-Impedanz 48 Ohm Kopfhörer-Übertragungsbereich 5 – 40.000 Hz Mikrofonart Elektret-Kondensator Richtcharakteristik Niere Mikrofon-Übertragungsbereich 20 – 20.000 Hz Übertragung Kabelgebunden Länge & Art des Kabels PC-Kabel: 2,5 m / steckbar / gestrecktes Kabel Konsolenadapter: 15 cm / steckbar / gestrecktes Kabel Anschlussstecker PC-Kabel: 1 x 3,5 mm Stecker auf 2 x 3,5 mm Stecker Konsolenadapter: 2 x 3,5 mm Buchse auf 1 x 3,5 mm Stecker Gewicht (ohne Kabel) 318 g Lieferumfang MMX 300 PRO PC-Kabel: 2,5 m / steckbar / gestrecktes Kabel / 1 x 3,5 mm Stecker auf 2 x 3,5 mm Stecker Konsolenadapter: 15 cm / steckbar / gestrecktes Kabel / 2 x 3,5 mm Buchse auf 1 x 3,5 mm Schwanenhals Popschutz

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 06.01.2026 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2026, 23:59 Uhr