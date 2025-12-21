Hardwarekalender 2025 – Tag 22

Im Hardware-Adventskalender 2025 öffnet sich heute Türchen 22! Praktisch, zuverlässig und immer einsatzbereit: Heute verlosen wir hochwertiges Ladezubehör von Anker. Freu dich auf eine Powerbank, einen Ladestecker und ein USB-C-Kabel, perfekt, um deine Geräte zu Hause, unterwegs oder auf Reisen schnell und sicher mit Energie zu versorgen.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Anker„ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Anker Ladegerät (140W, 4-Port, PD 3.1) mit USB-C Kabel

Das Anker Ladegerät mit 140 Watt Gesamtleistung ist die ideale Lösung für alle, die mehrere Geräte gleichzeitig schnell und effizient aufladen möchten. Dank Power Delivery 3.1 eignet es sich auch für leistungsstarke Notebooks wie MacBooks und andere USB-C-Laptops.

Mit vier Anschlüssen bietet das Ladegerät maximale Flexibilität. Die intelligente Leistungssteuerung erkennt automatisch den Energiebedarf der angeschlossenen Geräte und verteilt die verfügbare Leistung optimal, auch bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Ports.

Jeweilige Anschluss-Leistungen (max.):

USB-C1: bis zu 140 W (PD 3.1)

USB-C2: bis zu 140 W (PD 3.1)

USB-C3: bis zu 400 W

USB-A1: bis zu 33 W

Bei Mehrfachbelegung werden die Leistungen automatisch kombiniert und angepasst, sodass alle angeschlossenen Geräte sicher und effizient geladen werden.

Das mitgelieferte USB-C-Kabel unterstützt hohe Ladeleistungen und macht das Set sofort einsatzbereit. Ob im Büro, zu Hause oder unterwegs, das Anker 140W Ladegerät überzeugt durch starke Performance, moderne Technik und bewährte Qualität.

Anker Powerbank 25K, 165W, mit einziehbarem Kabel

Die Anker Powerbank mit 25.000 mAh Kapazität ist die perfekte Lösung für alle, die auch unterwegs nicht auf Leistung verzichten möchten. Mit einer Gesamtleistung von bis zu 165 Watt versorgt sie problemlos Smartphones, Tablets und selbst leistungsstarke Laptops – ideal für Reisen, mobiles Arbeiten oder längere Tage ohne Steckdose.

Ein besonderes Highlight ist das integrierte, einziehbare USB-C-Kabel, das jederzeit einsatzbereit ist und zusätzliches Zubehör überflüssig macht. Ergänzt durch weitere Anschlüsse, können mehrere Geräte gleichzeitig geladen werden. Die intelligente Leistungssteuerung passt die Energieabgabe automatisch an und sorgt für schnelles sowie sicheres Laden.

Auch beim Wiederaufladen überzeugt die Powerbank: Mit einem leistungsstarken USB-C-Ladegerät lässt sie sich in etwa 2 Stunden vollständig aufladen (bei Nutzung eines entsprechend starken Netzteils). So ist sie schnell wieder einsatzbereit, wenn du sie brauchst.

Dank kompakter Bauweise, hochwertiger Verarbeitung und moderner Schnellladetechnologien bietet die Anker Powerbank maximale Flexibilität und Zuverlässigkeit – egal ob im Alltag, auf Reisen oder beim mobilen Arbeiten.

Anker Prime USB-C auf USB-C Kabel (240W, Upcycled-Flechtdesign)

Das Anker Prime USB-C auf USB-C-Kabel ist für höchste Lade- und Leistungsanforderungen ausgelegt. Mit einer Unterstützung von bis zu 240 Watt eignet es sich ideal für Smartphones, Tablets, leistungsstarke Laptops und andere USB-C-Geräte, perfekt in Kombination mit modernen Schnellladegeräten und Powerbanks.

Das hochwertige Upcycled-Flechtdesign besteht aus recycelten Materialien und verbindet Nachhaltigkeit mit hoher Strapazierfähigkeit. Die geflochtene Ummantelung schützt das Kabel zuverlässig vor Knicken und Abnutzung und sorgt gleichzeitig für eine angenehme Haptik sowie eine edle Optik.

Neben schnellem Laden ermöglicht das Kabel auch eine stabile Datenübertragung zwischen kompatiblen Geräten. Ob zu Hause, im Büro oder unterwegs, das Anker Prime USB-C auf USB-C-Kabel überzeugt durch Langlebigkeit, starke Leistung und das bewährte Qualitätsversprechen von Anker.



Game2Gether Hardwarekalender 2025 – Tag 22 – Anker





Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 06.01.2026 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2026, 23:59 Uhr