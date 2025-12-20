Hardwarekalender 2025 – Tag 21

Heute öffnen wir fleißig weiter die Türchen unseres Hardware-Adventskalender. Wir sind immerhin schon bei Tag 21 angekommen. Heute verlosen wir eine externe Festplatte, für alle die einen Aluhut aufhaben. Spaß beiseite, aber ja, heute gibt es von iStorage eine externe SSD mit 2 TB Speicherkapazität und Hardware-Verschlüsselung. Die diskAshur PRO 3 SSD 2TB eignet sich perfekt um die eigene private Daten zu verschlüsseln.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „iStorage„ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

In einer Welt, in der der Schutz Ihrer wertvollen Daten höchste Priorität hat, ist der iStorage diskAshur PRO3 die ultimative Wahl, wenn es darum geht, Datensicherheit auf höchstem Niveau zu gewährleisten.

Neu: iStorage diskAshur PRO3 – eine moderne, portable HDD/SSD, die neue Maßstäbe in Sachen müheloser Datensicherheit setzt. Mit seinem schlanken Design und der einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche gewährleistet dieses brandneue Gerät einen unvergleichlichen Datenschutz.

1 von 1

Für die diskAshur PRO3 HDD/SSD steht der neue Validierungsstandard FIPS 140-3 Level 3 aus. Die kürzlich erfolgte erfolgreiche Evaluierung und Ausstellung der CAVP-Zertifikate belegt die Einhaltung der neuesten Computersicherheitsstandards der US-Regierung für kryptografische Module. Die ausgestellten CAVP-Zertifikate sind unten aufgeführt:

iStorage diskAshur3 cryptographic library- Certificate

iStorage diskAshur3 EC library- Certificate

iStorage diskAshur3 RNG library- Certificate

iStorage Entropy Source Certificate

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 06.01.2026 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2026, 23:59 Uhr