Hardwarekalender 2025 – Tag 20

An Tag 20 von unserem Hardwarekalender 2025 geht es um Schnelligkeit und Kapazität. Gemeinsam mit Samsung haben wir die pfeilschnelle 9100 PRO NVMe M.2 SSD (1 TB) und als zweiten Gewinn gibt es schicke Sonic the Hedgehog microSD (512 GB). Viel Erfolg an alle Teilnehmer.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Samsung„ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Next-Level-Geschwindigkeit mit PCIe 5.0

Pushe die PCIe 5.0-Leistung bis zum Maximum. Die 9100 PRO erreicht schnelle sequentielle Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 14.800/13.400 MB/s, doppelt so schnell wie die 990 PRO. Lass die Grenzen der Gen4 hinter dir mit zufälligen Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.850K / 2.600K IOPS.

Viel Leistung, geringe Wartezeit – auch bei parallelen Prozessen

Verschiebe die Grenzen deiner Produktivität. Atemberaubende zufällige Lese-/Schreibgeschwindigkeiten ermöglichen die schnelle parallele Verarbeitung einer Vielzahl fragmentierter Daten. Erlebe Output und sofortige Ladezeiten – für riesige Spiele, leistungsintensive Aufgaben und auch AI-Applikationen.

Rundum beeindruckend

Meistere Videobearbeitung, 3D-Design und sogar lange Streaming-Sessions mühelos – dank der PCIe 5.0-Schnittstellen. Erlebe moderne Performance. Jederzeit, überall und auf vielen Geräten. Erlebe moderne Performance auf vielen Geräten und erhalte eine pfeilschnelle Samsung SSD mit 1 TB Kapazität.

Zeit, das Tempo anzuziehen

„Sprinte mit der Samsung microSD Sonic (512 GB) durch Ladebildschirme“ Wenig warten, viel spielen – mit rasanten sequenziellen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 180 MB/s und 130 MB/s. Sprinte durch Ladebildschirme und genieße reibungslose Übergänge zwischen deinen Spielen. Die auf Geschwindigkeit und Komfort ausgelegte A2 App Performance macht es möglich.

Jede Menge Platz für deine Abenteuer

Erweitere deine Spielbibliothek dank einer Kapazität von 512 GB. Oder nutze den Platz für hochauflösende Schnappschüsse und hochkarätige 4K-Videos.

Ein Superheld für deine Geräte

Dein zuverlässiger Partner für Gaming und Content Creation. Dank nahtloser Kompatibilität mit Spielekonsolen, Action-Cams und Drohnen bietet dieses Speicherkraftpaket eine Vielzahl an Möglichkeiten. „Die microSD Sonic ist dein zuverlässiger Partner für Gaming und Content Creation.“

Lass dich nicht aufhalten

Ganz gleich, wohin dich deine Abenteuer führen: Deine Daten auf der Sonic the Hedgehog sind auch gegen äußere Einflüsse geschützt – denn deine festgehaltenen Erlebnisse sind unersetzlich und verdienen eine zuverlässige Speicherung.

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 06.01.2026 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2026, 23:59 Uhr