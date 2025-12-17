Hardwarekalender 2025 – Tag 18

Heute haben wir Tag 18 von unserem Hardwarekalender 2025 erreicht. Auf Spielekonsolen ist gerne mal der Speicher belegt und wenn die Internetverbindung nicht die schnellste ist, hilft es eine Speichererweiterung zum Auslagern von Dateien parat zu haben. Hier können unsere heutigen Preise helfen, denn gemeinsam mit Seagate verlosen wir die Seagate FireCuda 530R SSD 2TB und die Genshin Impact Limited Edition SSD 1TB.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Seagate„ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Die Seagate FireCuda 530R SSD ist ein Hochleistungsspeicher für anspruchsvolle Gamer, Content Creator und Profis. Die PCIe Gen4 NVMe-Technologie liefert rasante Geschwindigkeiten von bis zu 7.400 MB/s für kurze Ladezeiten und eine hohe Systemleistung. Sie ist kompatibel mit einer Vielzahl von Geräten, einschließlich Desktop-PCs, ausgewählten Laptops (mit ausreichend Speicherplatz), Workstations und Handheld-Spielgeräten.

Zudem ist die FireCuda 530R SSD Teil des Designed for Xbox-Programms für PC und Handhelds und wurde auf vollständige Kompatibilität getestet, um nahtlose Leistung zwischen unterstützten Plattformen zu gewährleisten. Mit ihrer M.2-2280-Bauform und robusten Konstruktion eignet sie sich ideal für intensive Workloads, Gaming und Content-Creation und bietet gleichzeitig außergewöhnliche Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Diese PCIe-NVMe-SSD ist in Kapazitäten von 1 TB, 2 TB und 4 TB erhältlich.

Die Gerechte Waage neigt sich zu Ihren Gunsten: mit der offiziell lizenzierten externen SSD aus der Genshin Impact Limited Edition. Kämpfen Sie an der Seite von Cyno, dem General Mahamatra, und genießen Sie das ultra-flüssige Spielerlebnis dank der blitzschnellen SSD. Mit LED-Beleuchtung kommen die dunkelsten Wahrheiten ans Licht.

Dank der ultraschnellen Übertragungsgeschwindigkeiten können Sie Geheimnisse lüften und die Übeltäter schneller bestrafen, als Cyno einen gewöhnlichen Plattenscherz verbreiten kann. Und unter den stets wachsamen Augen des General Mahamatra können Sie sicher sein, dass wichtige Dateien oder Ihre gesamte Spielebibliothek stets sicher sind. Natürlich hilft auch die branchenweit führende 3-Jahres-Garantie, die für zusätzliche Sicherheit sorgt, zu sorgen.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2026, 23:59 Uhr