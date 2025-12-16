Hardwarekalender 2025 – Tag 17

Die Zeit vergeht wie im Fluge und wir haben schon Tag von unserem Hardware-Adventskalender 2025 erreicht. Heute gibt es was auf die Ohren: HyperX weiß, was der Gamer braucht und hat vor kurzem ein neues Headset vorgestellt. Gemeinsam mit HyperX verlosen wir nun das brandneue Cloud Alpha 2 Gaming-Headset und bringen euch damit the latest and the greatest.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „HyperX“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Das HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Gaming-Headset bietet eine hochwertige Ausstattung und richtet sich an anspruchsvolle Gamer, die Wert auf kabellose Freiheit, lange Akkulaufzeit und klaren Sound legen. Es verbindet sich wahlweise über eine 2,4-GHz-Funkverbindung oder Bluetooth, wodurch sich das Headset gleichzeitig mit PC, Konsole oder Smartphone nutzen lässt, etwa zum Spielen und gleichzeitigen Telefonieren oder Musikhören. Mit einer beeindruckenden Akkulaufzeit von bis zu 250 Stunden zählt es zu den ausdauerndsten Wireless-Headsets auf dem Markt. Die 53 mm Dual-Chamber-Treiber sorgen für ein detailreiches, ausgewogenes Klangbild mit kräftigen Bässen und klaren Höhen. Eine RGB-Basisstation dient als Lade- und Steuerzentrale und verleiht dem Setup einen optischen Akzent. Das Headset ist kompatibel mit PC, PlayStation, Nintendo Switch, Mac und Mobilgeräten, während Xbox-Konsolen über ein 3,5-mm-Kabel angebunden werden können. Der geschlossene Over-Ear-Formfaktor und das gepolsterte Design sorgen für hohen Tragekomfort, auch bei langen Gaming-Sessions.

Technische Details:

Headset – Treiber 53 mm Headset – Frequenzgang 20 Hz bis 20 kHz Headset – Impedanz 64 Ω Headset – Empfindlichkeit 96 dB SPL/mW bei 1 kHz Headset – Klirrfaktor (THD) 2 % Mikrofon – Typ Boom: Elektrolytkondensator Mikrofon

integriert: MEMS Mikrofon – Richtcharakteristik Boom: Unidirektional

integriert: ungerichtet Mikrofon – Empfindlichkeit -42 dBV (0 dB=1 V/ Pa, 1 kHz) Schnittstellen 2,4 GHz (mit USB-Empfänger), Bluetooth, 3,5 mm Klinke Akkulaufzeit bis zu 250 Stunden Audio-Bedienelemente Lautstärke, Multifunktionstaste, Mikrofonstummschaltung/-überwachung Gewicht Headset: 345 g

Mikrofon: 12 g

Basis: 178 g



Game2Gether Hardwarekalender 2025 – Tag 17 – HyperX





Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 06.01.2026 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2026, 23:59 Uhr