Hardwarekalender 2025 – Tag 16

An Tag 16 in unserem Hardware-Adventskalender 2025 gibt es etwas, um auch im größten Trubel in Ruhe Musik genießen zu können. Gemeinsam mit JBL verlosen wir mit den Tour Pro 3 in Schwarz ganz besondere In-Ear-Kopfhörer.

JBL Tour Pro 3 – Die intelligentesten True-Wireless-Ohrhörer ihrer Klasse

Erlebe grenzenlose Freiheit und Entertainment an jedem Ort. Die JBL Tour Pro 3 kombinieren legendären JBL Pro Sound, modernste Noise-Cancelling-Technologie und ein revolutionäres Smart Charging Case™ mit integriertem Touchscreen, für volle Kontrolle ohne Smartphone.

Smart Charging Case™ – Laden, Steuern, Streamen

Das innovative Smart Charging Case™ ist viel mehr als nur ein Ladecase. Es dient zusätzlich als Audio-Dongle, das jedes AUX- oder USB-C-Signal kabellos an die Ohrhörer überträgt, perfekt für TV, Flugzeug- und Fitnessstudio-Entertainment.

Einfach eines der mitgelieferten Audiokabel anschließen und sofort genießen. Die integrierte Auracast™-Taste ermöglicht zudem das Teilen von Audio-Inhalten mit kompatiblen Geräten in deiner Nähe.

Überragende Klangqualität – JBL Pro Sound mit Hybrid-Dual-Driver

Jeder Ohrhörer enthält zwei präzise abgestimmte Treiber:

Balanced-Armature-Treiber für kristallklare Höhen

10,2-mm Bass-Treiber für kraftvolle Tiefen und detailreiche Mitten

Dank kabellosem Hi-Res Audio mit LDAC wird bis zu dreimal mehr Datenvolumen übertragen – für außergewöhnliche Audioqualität.

JBL Spatial 360 Sound mit Headtracking

Ob Musik, Film oder Gaming, JBL Spatial 360 Sound verwandelt jedes Stereo-Signal in ein immersives 3D-Klangerlebnis. Mit aktiviertem Headtracking bleibt der Klang stets natürlich und realistisch in der Raumposition verankert, wie ein persönlicher 360°-Soundraum.

True Adaptive Noise Cancelling 2.0

Die hochentwickelte ANC-Technologie reagiert in Echtzeit auf deine Umgebung und optimiert deine Hörzone beim Arbeiten, Reisen oder Entspannen. Über die JBL Headphones App bestimmst du präzise, wie viel Außengeräusch du zulassen möchtest.

Für maximale passive Dämmung ist ein zusätzlicher Satz Schaumstoff-Ohrpolster enthalten.

Kristallklare Telefonie – 6 Mikrofone mit JBL Crystal AI

Sechs Mikrofone – darunter Beamforming-Mikros außen und ein isolierendes Mikro innen, sorgen für höchste Sprachklarheit.

Der JBL Crystal AI-Algorithmus unterdrückt Wind und Störungen, während Call EQ und Schallpegeloptimierer deine Stimme in jeder Situation perfekt justieren.

Außerdem: Die Zoom-Zertifizierung garantiert professionelle Gesprächsqualität.

Leistungsstarke Akkulaufzeit

Genieße lange Hörsessions ohne Unterbrechung:

Bis zu 44 Stunden Gesamtspielzeit (11 + 33 h ohne ANC)

32 Stunden mit ANC (8 + 24 h)

10 Minuten Schnellladen = 3 weitere Stunden Wiedergabe

Unterstützt kabelloses Laden

Voll personalisierbar – JBL Headphones App & Personi-Fi 3.0

Optimiere dein Erlebnis mit zahlreichen Individualisierungsoptionen:

Adaptive Noise-Cancellation, Umgebungssteuerung & EQ

Best-Fit-Test und „Find My Buds“

Präzise Soundanpassung über Personi-Fi 3.0

Verbesserte Sprachverstärkung: +15–20 dB, links/rechts ausbalancierbar

Gestensteuerung & Aktualisierung der Audiolatenz

Modernste Konnektivität

Bluetooth 5.3 LE Audio für stabile, zukunftssichere Übertragung

Microsoft Swift Pair für sofortige PC-Kopplung

Auracast™-Support zum Teilen von Audios mit anderen Geräten

Kategorie Spezifikation Treibergröße 10,2 mm Dynamic Driver + 5,1 × 2,8 mm Balanced Armature Anzahl Mikrofone 6 Empfindlichkeit (1 kHz/1 mW) 104 dB Frequenzgang 20 Hz – 40 kHz Impedanz 32 Ohm Gewicht Ladecase 71,8 g Gewicht Ohrhörer 5,6 g Gesamtgewicht 83 g Bluetooth-Profile A2DP 1.4, AVRCP 1.6.2, HFP 1.8 Bluetooth-Frequenz 2.4 GHz – 2.4835 GHz Bluetooth-Modulation GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK Bluetooth-Sendeleistung < 13 dBm (EIRP) Bluetooth-Version 5.3 Akkulaufzeiten gesamt bis zu 44 h Wiedergabe (11 h + 33 h Case, ANC aus / 8 h + 24 h Case mit ANC) Ladezeiten 2 h volle Ladung, Schnellladung: 10 Min = 3 h Wiedergabe Sprechzeit 5,5 h



Game2Gether Hardwarekalender 2025 – Tag 16 – JBL





