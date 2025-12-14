Hardwarekalender 2025 – Tag 15

Auch wenn man nur einmal im Jahr Weihnachtenfeiert, heißt es nicht automatisch, dass es nur ein Geschenk gibt. Denn wir machen einfach weiter und hauen noch ein paar Preise an euch raus. Gemeinsam mit Synology verlosen wir heute die BeeStation an einen von euch. So kann man mit seiner eigenen Cloud für sichere Daten sorgen.

Die Synology BeeStation:

Egal ob die Fotos der Kinder oder wichtige Dokumente, ein sicheres Backup sollte stets gewährleistet werden. Doch insbesondere bei sensiblen oder größeren Dateien möchte man hierfür nicht immer auf die bekannten Cloud-Anbieter zurückgreifen und in der Regel muss man auch noch ein nicht grade preiswertes Abo abschließen. Hier setzt Synology mit der BeeStation an, denn hiermit kann man seine eigene, private Cloud erstellen, bei der außer der Anschaffungskosten für den laufenden Betrieb nur die Stromkosten anfallen. Darüber hinaus behält man zu 100 % die Kontrolle über die eigenen Daten und muss keine Kompromisse beim Datenschutz eingehen. Doch die BeeStation ist mehr als nur ein einfacher Cloud-Speicher. Denn man kann Fotos und Videos nicht nur sichern und für den externen Zugriff bereitstellen. Die BeeStation organisiert die gesamte Fotosammlung. Ein integrierter Neuralprozessor (NPU) führt lokal eine KI-Fotoerkennung aus, sodass die Bilder nach Motiven, Orten, Personen und vielem mehr gruppiert werden können. Ein externer Zugriff auf die Daten ist mittels Browser, Smartphone oder Tablet möglich.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2026, 23:59 Uhr