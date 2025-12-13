Hardwarekalender 2025 – Tag 14

Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Schon an Tag 14 von unserem Hardware-Adventskalender 2025 haben wir ein wahres Highlight für euch. Gemeinsam mit Anycubic verlosen wir den Multicolor-3D-Drucker Kobra S1 Combo.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Anycubic*„ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Der Anycubic Kobra S1 Combo zeichnet sich durch seine CoreXY-Struktur aus, die für außergewöhnliche Stabilität, Geschwindigkeit und Präzision sorgt. Der Dual-Motor-Antrieb und das verbesserte Kobra OS ermöglichen einen besonders stabilen High-Speed-Druck mit minimalen Vibrationen. Dank der LeviQ-3.0-Technologie wird das Druckbett automatisch nivelliert und die z-Achse präzise kompensiert. Die Vibrationskompensation und Flussoptimierung verbessern die Druckqualität erheblich, insbesondere bei hohen Geschwindigkeiten. Zur effizienten Kühlung nutzt der Kobra S1 Combo drei Lüfter: Modelllüfter, Hilfslüfter und Kammerlüfter, wodurch auch komplexe Modelle optimal gekühlt werden. Das neue, verbesserte Hotend verwendet einen keramischen Verbundextruder aus luftfahrttauglicher Keramik, der geringe Reibung und hohe Hitzeresistenz gewährleistet. Das Vollmetallhotend erreicht Temperaturen von bis zu 320 °C, wodurch sich eine große Auswahl an Filamenten verarbeiten lässt. Die Druckdüse kann werkzeuglos gewechselt werden und ist standardmäßig mit einem Durchmesser von 0,4 mm ausgestattet. Es können jedoch auch Düsen mit 0,2 mm, 0,6 mm und 0,8 mm verwendet werden, um den Drucker auf Geschwindigkeit oder Präzision zu optimieren. Neben der Drucker-Firmware und der entsprechenden Software ist die Filamentversorgung für den Multi-Color-3D-Druck entscheidend. Hier kommt die Anycubic Color Engine Pro (ACE Pro) zum Einsatz, die zusammen mit dem Kobra 3 Combo vorgestellt wurde. Jede ACE Pro bietet Platz für vier Filamentspulen mit einem Gewicht von bis zu einem Kilogramm. Das geschlossene Gehäuse schützt das Filament vor Staub und Feuchtigkeit und ermöglicht eine aktive Trocknung des Filaments. Zwei PTC-Heizmodule mit 360°-Luftstrom reduzieren die Feuchtigkeit in der Filamentbox in nur 10 Minuten von 93,2 % auf 42,6 %. Besonders Filamente wie ABS oder PETG, die anfällig für Feuchtigkeit sind, sollten stets getrocknet verwendet werden. Die Filamentführung in der ACE Pro ist so konzipiert, dass durch getrennte Filamentslots ein Verheddern des Filaments verhindert wird. Wie der Kobra 3 Combo kann auch der Kobra S1 Combo mit bis zu zwei ACE Pro gleichzeitig betrieben werden, was einen achtfarbigen Druck ermöglicht.

Druckbetttemperatur: ≤ 120 °C Hotend-Temperatur: ≤ 320 °C Druckraum: 250 x 250 x 250 mm (TBH) Druckdüse: 0,4 mm (austauschbar) Druckgeschwindigkeit: maximal: 600 mm/s

typisch: 300 mm/s Druckbett: magnetisch mit PEI-Federstahlplatte Bedienfeld: 4,3″ LCD-Touch-Display Datenübertragung: USB-Stick, WiFi, Anycubic Cloud Anschlüsse: WiFi, USB, ACE-Pro-Connector Features: Filament-Run-Out-Sensor

Input-Shaping mit Vibrationssensor

Durchflusskontrolle

Automatisches Bed-Leveling

Kamera mit AI-Überwachung

Geschlossenes Gehäuse

automatischer Filamentwechsler ACE Pro mit Platz für vier Spulen

im ACE Pro integrierte Trocknungsfunktion Abmessungen: Kobra S1: 400 x 410 x 490 mm (BTH)

ACE Pro: 366 x 283 x 235 (BTH) Gewicht: 25,9 kg (inkl. ACE Pro)



Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 06.01.2026 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

