Hardwarekalender 2025 – Tag 13

An Tag 13 in unserem Adventskalender 2025 gibt es etwas für die Simulationsfans unter euch. Gemeinsam mit Thrustmaster verlosen wir an je einen Gewinnenden das Thrustmaster T128-X SimTask Pack und den Thrustmaster SoL-R 1 Joystick.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Thrustmaster“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Das Thrustmaster T128-X SimTask Pack

Das T128 SimTask Pack besteht aus gleich mehreren Komponenten. Dem T128 Rennlenkrad, den Pedalen T2PM und das dazu passende SimTask Steering Kit. Dieses enthält eine Halterung mit Klemmsystem, um das Lenkrad an Tischen mit einer Plattendicke von 15 bis 50 mm montieren zu können. Dabei befindet es sich nicht in der üblichen Rennlenkradausrichtung, sondern ist gedreht, sodass das Lenkrad nur leicht gewinkelt zum Tisch steht. Damit ist es genau so ausgerichtet, wie auch in einem Traktor oder Lkw. Auch der typische Lenkradknauf ist dabei enthalten. Somit hat man beim Fahren stets eine Hand zum Schalten oder für die Gerätesteuerung frei.

Das T128 verfügt über einen Rotationswinkel von 270° bis 900° und ist auch mit einer Force-Feedback-Funktion ausgestattet. Dazu besitzt es magnetische Schaltwippen und eine LED-Anzeige für die Motordrehzahl. Dank der 13 Aktionstasten kann man zur Bedienung der Spiele auch auf ein Gamepad verzichten.

Der Thrustmaster SoL-R 1 Flightstick

Der Sol-R 1 Flightstick ist ein präziser, beidhändig nutzbarer Joystick, der speziell für den Einsatz in Weltraum-Simulationen entwickelt wurde. Er verfügt über einen abnehmbaren Griff, eine zentrale Schubkontrolle und ermöglicht insgesamt 44 frei zuweisbare Aktionen. Mit 21 Aktionstasten, darunter zwei Trigger (einer davon zweistufig), zwei Hat-Schaltern, einem Ministick und einem Daumenrad, bietet der Flightstick umfangreiche Steuerungsmöglichkeiten für unterschiedliche Spielsituationen. Die drei Hauptachsen (X, Y und Z) arbeiten mit der H.E.A.R.T. HallEffect AccuRate Technology™ und liefern 16-Bit-Präzision, ergänzt durch fünf virtuelle Achsen, die über Schubhebel, Ministick und Daumenrad realisiert werden. Für ergonomischen Komfort sorgen austauschbare Auflageflächen für Daumen und Handgelenk, die je nach Bedarf für die rechte oder linke Hand angepasst werden können. Optisch setzt der Flightstick auf ein markantes Design mit elf softwaregesteuerten RGB-Zonen, die an Science-Fiction-Ästhetik angelehnt sind. Zudem ist das Gerät kompatibel mit dem Thrustmaster-Ökosystem: Der Sol-R 1 Griff kann auf einer AVA-Basis verwendet werden, während die Sol-R-Basis auch mit verschiedenen Thrustmaster-Griffen wie Viper* und Hornet* kompatibel ist (*separat erhältlich).



