Hardwarekalender 2025 – Tag 12

Heute verlosen wir die neue Facecam 4K aus dem Hause Elgato. Du willst dich im Internet bestmöglichst präsentieren, möchtest aber keine Unsummen für eine Kamera ausgeben, dann mach doch einfach beim Gewinnspiel mit und sichere dir die Chance auf eine Webcam der Superlative.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Elgato„ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Die Facecam 4K ist die weltweit einzige Webcam mit 4K-Auflösung und 60 FPS, die Videoqualität liefert, die man gesehen haben muss, um sie zu glauben. Sie bietet ultrascharfe Zooms, flüssige Bewegungen in 60 Bildern pro Sekunde und eine DSLR-ähnliche Farbtreue sowie Klarheit. Mit der Camera Hub-App hast du die volle kreative Kontrolle und kannst mit leistungsstarken Einstellungen und Effekten arbeiten. Neu ist die Möglichkeit, dein Bild mit 49-mm-Objektivfiltern individuell zu gestalten. Dank des optimierten Fokusbereichs sorgt die Facecam 4K dafür, dass du am Schreibtisch stets gestochen scharf zu sehen bist – fast wie von Zauberhand. Mit HDR für kontrastreiche Beleuchtung und unkomprimiertem Video, das jedes Detail einfängt, wirst du nie wieder dieselbe Vorstellung von Webcams haben, sobald du siehst, was die Facecam 4K alles kann.

Ultra‑HD‑Klarheit in jedem Bild – Erfassen Sie kristallklare Videos in atemberaubender 4K‑Auflösung bei 60 FPS, ideal für Streaming, Content‑Erstellung oder Videokonferenzen.

DSLR‑ähnliche Bildqualität – Profitieren Sie von gestochen scharfen Details und lebendigen Farben dank Premium‑Sony‑STARVIS 2‑CMOS‑Sensor und Elgato Prime‑Lens‑Technologie.

Kreative Kontrolle mit Camera Hub – Passen Sie Ihre Bilder mit leistungsfähigen Effekten und Einstellungen über die kostenlose Elgato Camera Hub‑Software an.

Webcam mit Filter‑Unterstützung – Gestalten Sie Ihr Bild mit jedem Standard‑49 mm‑Filter wie bei einer DSLR – ideal für Streamer und Video‑Profis.

Zuverlässige Leistung, nachhaltige Bauweise – Bietet unkomprimiertes Video, HDR‑Support und integrierte Flash Memory zur Speicherung von Einstellungen; gefertigt aus umweltfreundlichen, abfallarmen Materialien

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2026, 23:59 Uhr