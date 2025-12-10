Hardwarekalender 2025 – Tag 11

Fast schon Halbzeit auf dem Weg bis Weihnachten, es ist Tag 11 von unserem Hardwarekalender 2025 erreicht. Heute verlosen wir das neue Crucial DDR5 Pro Overclocking 32 GB Kit.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Crucial„ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Das Crucial Pro Overclocking 32 GB Kit:

Mit dem Pro Overclocking 32 GB Kit (16 GB x2) DDR5-6000 UDIMM White Kit bietet Crucial ein RAM-Kit, dass eine hohe Leistung bei niedriger Latenz verspricht. Es bietet eine Taktrate von 6.000 MHz gepaart mit einer CL36 Latenz. Für einen problemlosen Start auf allen Plattformen sind auf den Modulen Intel XMP 3.0 und AMD EXPO Profile vorhanden. Damit der Speicher bei der hohen Taktrate auch kühl bleibt, verfügen die RAM-Riegel über einen Kühlkörper im Origami-Stil.

1 von 3

Speichergröße: 32 GB (16 GB x2) DIMM-Typ: unbuffered Technologie: DDR5 Spannung: 1,35 V Modultyp: UDIMM Standard: 36-38-38-80 XMP 3.0 Profil 1: 6.000 MT/s 36-38-38-80 XMP 3.0 Profil 2: 5.600 MT/s 36-38-38-80 EXPO Profil 1: 6.000 MT/s 36-38-38-80 EXPO Profil 2: 5.600 MT/s 36-38-38-80 Garantie: lebenslänglich

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 06.01.2026 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2026, 23:59 Uhr