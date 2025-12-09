Hardwarekalender 2025 – Tag 10

Weihnachten muss nicht immer still sein, es kann auch mal eine zünftige Party geben. Daher verlosen wir an Tag 10 von unserem Hardware-Adventskalender 2025 gemeinsam mit Soundcore den leistungsstarken Party-Speaker Rave 3S. Dank KI-Gesangsentfernung macht er aus jedem Song den nächsten Karaoke-Hit.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Soundcore„ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Der Rave 3S liefert beeindruckende 200 W Soundkraft und füllt mit bis zu 108 dB selbst große Räume oder Außenbereiche mit kräftigem, raumfüllendem Ton. Verantwortlich dafür ist ein 6,5-Zoll Woof­er plus ein Array aus drei 2,5-Zoll Bre­itband–Lautsprechern, perfekt für starke Bässe und klare Mitten und Höhen. Doch der Rave 3S kann mehr als nur laut: Dank modernster KI-Funktion verwandelt er jeden Song sofort in einen Karaoke-Track. Die Funktion zur KI-Gesangsentfernung entfernt mit nur einem Klick die Stimmen aus dem Originalsong, damit du selbst zur Hauptstimme wirst. Über zwei kabellose Mikrofone lässt sich deine Performance direkt steuern.

Für Atmosphäre sorgt eine beat-synchronisierte LED-Lichtshow: Musik und Licht gehen Hand in Hand, ganz gleich ob Indoor-Party, Garten-Grillabend oder Filmabend im Freien. Zusätzlich lassen sich Klangprofil, Lichtstimmung und Vocals bequem per App individuell anpassen. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden und einer wasserabweisenden Schutzklasse IPX4 ist der Rave 3S sowohl für drinnen als auch draußen geeignet, flexibel, robust und sofort einsatzbereit.

Merkmal Spezifikation Leistung (Output) 200 W Maximale Lautstärke (SPL) ca. 108 dB Treiber 1 × 6,5″ Woofer + 3 × 2,5″ Vollbereichstreiber Frequenzbereich 40 Hz – 20 kHz Akkulaufzeit Bis zu 12 Stunden (abhängig von Lautstärke und Lichteffekten) Ladezeit Ca. 6 Stunden Bluetooth Version 5.3 Reichweite Bis zu ca. 50 m Konnektivität (wired) 3,5 mm AUX-Eingang, 6,35 mm Mikrofon/Gitarren-Eingang, USB-C Kabellose Mikrofone 2 Stück im Lieferumfang Mehrgeräte-Betrieb Auracast + TWS-Kopplung möglich Schutzklasse IPX4 (spritzwassergeschützt) Abmessungen 55 × 30,6 × 28,3 cm Gewicht ca. 10,48 kg Besondere Funktionen KI-Gesangsentfernung, LED-Lichtshow, EQ-Anpassung, BassUp, Karaoke-Modus



