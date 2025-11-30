Es ist wieder so weit, unser Hardware-Adventskalender 2025 startet in die nächste Runde. Damit auch genügend Speicherplatz für all die neuen Spiele vorhanden ist, versteckt sich hinter unserem ersten Türchen eine WD Blue SN5000 NVMe SSD mit einer Kapazität von 4 TB.

Die WD Blue SN5000 NVMe™ SSD bietet moderne Hochleistung für kreative Profis und anspruchsvolle Anwender. Dank PCIe® Gen4, NVMe™-Technologie und dem schnellen nCache™ 4.0 sorgt sie für beschleunigte Workflows, KI-gestützte Anwendungen und flüssiges Multitasking. Mit 4 TB Speicherplatz bleibt reichlich Raum für große Projekte, Medien und kreative Ideen.

Mit Lesegeschwindigkeiten bis 5.500 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten bis 5.000 MB/s überzeugt sie in jeder Phase des Workflows. Die hohe Dauerhaltbarkeit von 1.200 TBW und die 5-Jahres-Garantie bieten zuverlässige Sicherheit im täglichen Einsatz. Über das Western Digital Dashboard behalten Sie Leistung und Zustand der SSD jederzeit im Blick, während Acronis® True Image™ die Datenmigration erleichtert.



Game2Gether Hardwarekalender 2025 – Tag 1 SanDisk





