Genshin Impact × Duolingo: Exklusive 3-Tages-Streak-Mission & Belohnungen

Genshin Impact, das weltweit gefeierte Open-World-Action-RPG, und Duolingo, die am häufigsten heruntergeladene Lern-App der Welt, kündigen eine einzigartige Zusammenarbeit an. Mit dabei sind Paimon, die treue Begleiterin aus Teyvat, die beliebten Figuren Tighnari und Cyno sowie Duo, die berühmte grüne Eule. Vom 8. bis 27. Dezember unterstützen Paimon, Tighnari und Cyno Duo bei einer exklusiven 3-Tages-Streak-Mission in der Duolingo-App. Wer an drei aufeinanderfolgenden Tagen seine Lerneinheiten absolviert, kann sich auf Ingame-Belohnungen freuen, darunter ein limitiertes Profilbild, ein exklusives Namenskärtchen und Urgestein.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Wie funktioniert die Kooperation?

Ab dem 8. Dezember können Spieler:innen und Lernende in jedem beliebigen Duolingo-Kurs die „Genshin Impact Mission“ aktivieren. Wer drei Tage hintereinander jeweils eine Lektion abschließt, hält seinen Streak aufrecht und schnitzt damit eine besondere Paimon-und-Duo-Statue in der App, ein Ausdruck von Lernfleiß mit einem Hauch Magie aus Teyvat.

Tighnari, Cyno, Paimon und Duo feuern die Lernenden dabei tatkräftig an. Wer die Mission erfolgreich abschließt, erhält exklusive Genshin-Impact-Belohnungen: das Profilbild „Beständiges Lernen“, das Namenskärtchen „Feierlichkeit – Lesen im Traum“, sowie das Sumeru-Gericht „Brathähnchen mit Harra-Würze“ inklusive Rezept.

Der Gutscheincode für das Belohnungsset kann bis 30. Dezember 2025, 23:59:59 UTC im Shop-Reiter der Duolingo-App abgeholt und bis 31. Januar 2026, 15:59:59 UTC in Genshin Impact eingelöst werden.

Diese Kooperation knüpft an das kürzlich veröffentlichte Update Luna III an, das Durin, eine neue 5-Sterne-Pyro-Figur mit zwei Kampfformen, sowie ein weiteres Storykapitel in Nod-Krai eingeführt hat.

Die „Genshin Impact × Duolingo 3-Tages-Streak-Mission“ ist vom 8. bis 27. Dezember in ausgewählten Regionen verfügbar. Der 25. Dezember ist der letzte Tag, um der Mission beizutreten und Belohnungen zu verdienen. Die Verfügbarkeit variiert regional. Teilnahmebedingungen können direkt in der Duolingo-App eingesehen werden. Weitere Informationen gibt es auf der Aktionsseite von Duolingo.