GAMEPOP: The Culture of Play: Red Bull veröffentlicht erstes Bookazine zur Gaming Kultur

Mit GAMEPOP: The Culture of Play bringt Red Bull Media House in diesem Monat ein weltweit einzigartiges Bookazine auf den Markt. Es handelt sich um die erste Publikation, die sich vollständig der Kultur rund um Videospiele widmet und dabei die Grenzen zwischen Magazin und Buch bewusst aufhebt.

Gaming Kultur in Buch/Magazin-Form von Red Bull

GAMEPOP erscheint als hochwertige Print Veröffentlichung mit 180 Seiten und versteht Gaming nicht als isoliertes Medium, sondern als festen Bestandteil moderner Popkultur. Thematisch schlägt das Bookazine Brücken zwischen Videospielen und Bereichen wie Mode, Musik, Storytelling, Performance und visueller Kunst. Im Fokus stehen die kreativen Köpfe und Communities, die diese Entwicklung prägen. Zu den Mitwirkenden zählen namhafte Persönlichkeiten wie Hideo Kojima, Kreative aus dem Umfeld von DC Comics, das Oscar nominierte Team hinter Grand Theft Hamlet sowie Autorinnen und Autoren mit Veröffentlichungen in Vogue. Ergänzt wird das Line up durch bekannte Red Bull Gaming Persönlichkeiten wie Ludwig, Emiru, Caedrel und MenaRD.

Der offizielle Start von GAMEPOP erfolgt auf gleich zwei großen Events. Das Bookazine feiert sein Debüt beim Red Bull Tetris World Final in Dubai vom 11. bis 13. Dezember sowie bei den Game Awards am 11. Dezember. In den darauffolgenden Wochen wird es über ausgewählte internationale Händler erhältlich sein. Neben klassischen Artikeln bietet GAMEPOP auch interaktive Inhalte. Dazu gehört eine eigens für die Premiere entwickelte Choose Your Own Adventure Geschichte. Für Sammler erscheint zudem eine extrem limitierte Sonderedition mit nur 150 Exemplaren, die ein voll funktionsfähiges Tetris Gerät direkt im Cover integriert. Damit wird das Bookazine selbst zu einem spielbaren Objekt und setzt einen branchenweit einzigartigen Akzent.