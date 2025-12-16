G‘AIM’E TIME CRISIS Lightgun System – Jetzt bestellen

Tassei Denki, einer der weltweit führenden Anbieter von Gaming-Hardware, Consumer-Tech und Zubehör, gibt heute den Versand des heiß erwarteten G‘AIM’E TIME CRISIS Lightgun Systems bekannt, rechtzeitig vor den Feiertagen und noch verfügbar in limitierter Stückzahl! Alle Vorbestellungen über mygaime.com werden ab sofort ausgeliefert. Zusätzlich ist das System in begrenzter Stückzahl im Vereinigten Königreich erhältlich. Bestellungen bis zum 19. Dezember haben die besten Chancen, noch vor Jahresende geliefert zu werden (abhängig von Versanddienstleistern). Spätere Bestellungen werden im neuen Jahr verschickt.

Begeisterung nach Kickstarter-Erfolg

Nach einer Kickstarter-Kampagne, die das Finanzierungsziel mehr als zwanzigfach übertraf, und einer internationalen Tour mit Live-Events, ist die Vorfreude unter Gamern auf einem Höhepunkt. Die Plug-and-Play-Demos erinnerten viele an die packenden Arcade-Erlebnisse der 90er – Spannung pur, direkt ins Wohnzimmer gebracht.

Innovation ohne Kompromisse

Keine Adapter, keine Sensorleisten, nur pure Action. Dank modernster AI-gestützter Kameratechnologie funktioniert das System auf nahezu jedem aktuellen Bildschirm.

Zum 30. Jubiläum von TIME CRISIS bringt G‘AIM’E gemeinsam mit Bandai Namco Entertainment Inc. ein Paket, das Nostalgie und Innovation vereint:

Mini-Konsole

Je nach Edition: ein oder mehrere Lightguns

Original TIME CRISIS Arcade-Pedal

Klassiker wie TIME CRISIS, POINT BLANK

sowie erstmals für zu Hause STEEL GUNNER 1 & 2

Damit bieten die Premium- und Ultimate-Pakete mehr Unterhaltung als jede TV-Wiederholung in der Feiertagszeit.

Technologischer Durchbruch

Während klassische Lightguns mit modernen Flachbildschirmen nicht mehr kompatibel waren, setzt Tassei Denki auf eine eigens entwickelte Hardware-Lösung mit hochauflösender Kamera, ein Meilenstein für Lightgun-Gaming.

Verfügbare Pakete

Basic (£99.99) G‘AIM’E Lightgun Mini-Konsole mit TIME CRISIS

Premium (£149.99) G‘AIM’E Lightgun Mini-Konsole mit TIME CRISIS + POINT BLANK + STEEL GUNNER 1 & 2 Arcade-Pedal Sammler-Pin „TIME CRISIS“

Ultimate (£199.99) Zwei G‘AIM’E Lightguns für Koop-Action Mini-Konsole mit allen vier Spielen Arcade-Pedal Sammler-Pin „TIME CRISIS“ Diorama-Stand Multi-Region Type-C Netzadapter



Verfügbarkeit im Handel

Das System kann exklusiv bei Smartech im Selfridges London getestet werden. Außerdem erhältlich bei Arcade Gamer, EB Games, The Gamesmen, Giftbox & JB Hi-Fi (Australien) sowie online bei Media Markt (Spanien).