Furby DJ Furby Regenbogen im Test – Wie viel Party steckt im neuen Furby?

Manche Spielzeuge reden. Manche leuchten. Und dann gibt es noch Furby DJ Furby Regenbogen: Er redet, leuchtet, singt und scheint jederzeit bereit für seinen großen Auftritt. Ob das genial oder einfach nur verrückt ist, haben wir für euch getestet.

Wer ist eigentlich Furby DJ Furby Regenbogen?

Furby DJ Furby Regenbogen ist alles andere als ein gewöhnliches Kuscheltier. Schon auf den ersten Blick fällt sein buntes Regenbogen-Design auf, das sofort gute Laune verbreitet. Mit seinen großen, leuchtenden Augen, den beweglichen Ohren und dem flauschigen Fell wirkt er wie eine Mischung aus Spielzeug und kleiner Showmaster. Doch der eigentliche Spaß beginnt, sobald man ihn einschaltet.

Als selbsternannter DJ liebt Furby Musik, Geräusche und Aufmerksamkeit. Er reagiert auf Berührungen an verschiedenen Stellen seines Körpers und startet dadurch unterschiedliche Aktionen. So kann er sprechen, singen, lustige Geräusche machen oder kleine Musikstücke abspielen. Besonders auffällig sind dabei seine bunten Licht- und Bewegungseffekte, die perfekt zur „DJ-Show“ passen.

Zusätzlich kann er auf Musik reagieren und selbst wie ein kleiner Mischpult-Künstler wirken. Durch Klatschen, Antippen oder Bewegen wird er immer wieder zu neuen Reaktionen angeregt. Seine beweglichen Ohren und Augen verstärken den Eindruck, dass er fast lebendig ist. All diese Funktionen sorgen dafür, dass Furby DJ Furby Regenbogen nicht nur zum Anschauen da ist, sondern aktiv ins Spiel einbezogen werden möchte.

Über Hasbro:

Hasbro ist einer der größten Spielzeughersteller weltweit und steht seit Jahrzehnten für Spaß und Innovation im Kinderzimmer. Von klassischen Spielen wie Monopoly bis zu modernen Actionfiguren bringt das Unternehmen immer wieder neue Ideen auf den Markt. Mit Marken wie Furby zeigt Hasbro, wie Technik und Spielspaß kombiniert werden können. Dabei legt Hasbro Wert darauf, dass ihre Produkte sowohl unterhaltsam als auch sicher für Kinder sind. Hasbro arbeitet außerdem eng mit beliebten Film- und Serienmarken zusammen, um Spielzeug zu entwickeln, das Kinder auf der ganzen Welt begeistert.

Verpackung und Lieferumfang:

Die Umverpackung von Furby DJ Furby Regenbogen ist genauso bunt, wie der Inhalt. Auf der Vorderseite ist eine Nahaufnahme des kleine interaktiven Fellknäuls zu sehen, auf der Rückseite finden sich weitere Informationen zu den Interaktionsmöglichkeiten. Die schmale rechte Seite besitzt eine kleine herzförmige Öffnung, durch die DJ Furby nach draußen schaut. Im Lieferumfang findet sich zusätzlich noch ein kleiner Kamm, um die wilde Mähne zu stylen.

Design und Verarbeitung:

Blickt man von vorn auf Furby DJ Furby Regenbogen erblickt man zunächst einen klassischen Furby, doch von der Seite zeigt er seinen neuen, langen Körper. Mit seinem langgezogenen Körper erinnert er ein bisschen an Fuchur aus „Die unendliche Geschichte“, nur viel bunter und verrückter. Mit seiner Farbgestaltung macht der kleine DJ seinem Beinamen Regenbogen alle Ehre, denn sein bunter Rücken zeigt, genau wie die wilde Frisur und der buschige Schwanz, gewissermaßen gleich mehrere Regenbögen auf einmal. Der Bauch hingegen ist komplett weiß, doch hier verstecken sich auch einige Lichter, denn als richtiger DJ sorgt er nicht nur für Musik, sondern auch gleichzeitig für die Lichtshow. Aber er ist nicht nur bunt und wild, sondern auch kuschelig weich. Einzig die beweglichen Ohren und die Augenpartie sind aus Kunststoff gefertigt.

Auf zur Furby-Party:

Um Furby DJ Furby Regenbogen zum Leben zu erwecken, müssen wir ihn mit vier Batterien vom Typ AA versorgen, die allerdings nicht im Lieferumfang enthalten sind. Das Batteriefach versteckt sich hier am Ende des langen Körpers in einer mit Klett verschlossenen Tasche. Es ist so platziert, dass es beim Kuscheln nicht stört. Die Abdeckung ist zur Sicherheit mit kleinen Schrauben verschlossen, sodass die Kinder nicht ohne weiteres eine Batterie herausnehmen können.

Der kleine DJ besitzt zwei Positionen. Man kann den Kopf so klappen das er auf dem Bauch liegend von vorne wie ein klassischer Furby aussieht und man kann ihn so in Position bringen, dass er einen anschaut, wenn er auf dem Rücken liegt. Um ihn einzuschalten, muss man das Herzjuwel auf seiner Stirn drücken. Um richtig. Die Party beginnt, sobald er das erste Mal seine Augen öffnet. Er begrüßt uns in bekannter Furby-Manier und lädt direkt dazu ein, mit ihm zu spielen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie er sich mitteilen kann und wie wir mit ihm in Interaktion treten können. Sein Mund, seine Augen und seine Ohren können sich bewegen, was ihm viel Charakter verleiht und ihm in Kombination mit der Sprachausgabe ein gewisses Leben einhaucht. Ein besonders Highlight sind die fünf in Furbies Bauch integrierten Lichter. Bedienen kann man die verschiedenen Funktionen über das Klicken des Mundes, des Herzkristalls, der beiden vorderen Füße und über vier Druckpunkte (entsprechend der unteren vier Lichter) am Bauch.

Wenn man für 90 Sekunden nicht mit dem kleinen DJ interagiert, schaltet er sich selbstständig aus, was er als Einschlafen präsentiert. Man kann ihn aber auch direkt ausschalten, dazu muss man nur dreimal schnell das Herzjuwel drücken. Ein für viele Eltern sicherlich wichtiges Features ist auch die Lautstärkeregelung. Um seine Lautstärke zu einzustellen, muss man gleichzeitig Mund und Herzjuwel drücken, dann lässt sich über die beiden Füße die Lautstärke anpassen.

Lieder, Witze und Spiele:

Das wahre Highlight von Furby DJ Furby Regenbogen sind natürlich seine interaktiven Modi mit viel Musik, Witz und Lichteffekten. Sehr schön ist hierbei, wie Furby die Kinder durch die Spiele führt und ihnen immer wieder erklärt, wo sie drücken müssen, um das gewünschte Ziel zu erreichen. Alle vier Haupt-Modi bieten vier verschiedene Spielmodi, von denen man zwei über Interaktionen freischalten muss. So „lernt“ Furby mit der Zeit dazu und sorgt auch länger für Abwechslung. Dabei versucht er uns auch stets ein bisschen Furbisch beizubringen, wobei sich seine Erklärungen allerdings auf wenige Wörter beschränken. So bleibt es unterhaltsam, ohne den Kindern übermäßig eine Fantasiesprache beizubringen.

Musik-Modus:

Der Musik-Modus kombiniert unterhaltsame Lieder mit einer bunten Lichtshow, so singt der kleine DJ beispielsweise darüber Bürgermeister von Mond zu werden oder sinniert über einen Alles-Drin-Burrito. Die TANZPARTY ist von Anfang an verfügbar und auch schon von anderen Furbies bekannt. Mit einem Klick auf den von vorne gesehen linken Fuß kann man ein Lied weiter, mit dem rechten Fuß ein Lied zurück schalten. Je länger man Furby zuhört, desto mehr Lieder lassen sich freischalten. Alle Lieder sind sehr kindegerecht und lustig gestaltet (aber auch für Erwachsene sehr lustig). Auch auf den REMIX kann man direkt zugreifen. In diesem kann man durch Drücken auf den Bauch die Songs weiterenwickeln und eigene Sounds hinzufügen. Auf das Freischalten warten KREIEREN, ein Modus in dem man auf dem Bauch des DJs quasi Klavier spielen kann und GLÜH-BEATS. Wodurch Furby zu einem soundgesteuerten Licht wird.

Party-Spiele:

Hier wird es besonders interaktiv. Wenn man FURBY SAYS startet, kann man das beliebte Kinderspiel „Simon says“ spielen, nur dass Furby sagt, was alle zu tun haben. Musikalisch wird er STOPPTANZ, ein ebenso beliebtes Party- und Kinderspiel. Hier gilt es immer dann mit dem Tanzen aufzuhören, wenn die Musik stoppt. Nach längerem Spiel mit Furby kann man schließlich noch zwei Modi freischalten. In HELLSEHEN stellt man DJ Furby eine Ja- oder Nein-Frage. Nachdem man seinen Bauch gestreichelt hat, gibt er eine lustige Antwort. NACHPLAPPERN macht genau das, was der Name sagt. Man kann Sound aufnehmen und von im mit lustigen Stimmen nachplappern lassen.

Bäuchlein-Spiele:

Ein weiterer interaktiver Modus, der besonders auf die Bäuchlein-Lichter setzt. Wenn man LICHTMERKER startet, leuchten die Lichter in einer bestimmten Reihenfolge auf. Diese muss man sich merken und anschließend erfolgreich wiederholen, um eine Stufe weiterzukommen. Besonders witzig ist der FURZFINDER. Hier muss man das richtige Bäuchleinlicht finden, hinter dem sich ein lustiger Furz verbirgt. Freischalten kann man den LICHTSTUPSER, hier muss man das Licht in der Farbe drücken, die Furby nennt und FARBENJAGD, bei der man ein immer schneller werdendes Licht fangen muss.

Chillen:

Doch der kleine DJ kann auch mal etwas ruhiger. Wenn man YOGA startet, wird er zum Lehrer und er sagt einem die Bewegungen an, die man machen soll. Besonders entspannend ist auch die LICHTERSHOW, bei der die Bäuchleinlichter zu entspannender Musik aufleuchten. Sowohl die Lieder als auch die Lichter lassen sich mit Klicken der Füße auswählen. Durch Freischalten von weiteren Modi wartet noch mehr beruhigendes. Mit ENTPSANNUNG kann man beruhigende Atemübungen mit Furby-Spaß-Faktor erleben. Aber auch LEUCHTKUSCHELN ist sehr schön, denn hier kann man durch Drücken und Wischen von Bäuchleinlichtern beruhigende Lichtmuster mit sanften Geräuschen erzeugen.

Ein Witz zwischendurch:

Furby DJ Furby Regenbogen hält die Kinder elegant in Interaktion, denn nach ein paar Sekunden ohne Aktion redet er die Kinder von sich aus wieder an, oder manchmal auch nur so vor sich hin, und ruft sich so zu neuen Interaktionen auf. Dabei erzählt er auch so manchen Witz und manchmal entdeckt man auch einen versteckten Spielmodus, wie das sehr witzige Furzpiano (es macht genau das, was der Name sagt). Dabei bleibt er aber stets einem kindlichen Humor angemessen.

Viel Spaß und Abwechslung:

Dank der insgesamt 16 verschiedenen Modi plus der versteckten Funktionen bietet Furby DJ Furby Regenbogen viel Spielspaß und lange Freude. Man kann mit ihm kuscheln, tanzen, lachen, quatschen und ganz viel Spaß haben. Ein wirklich großes Highlight für Kinder im späteren Kindergarten- und Grundschulalter. Doch auch als Elternteil kann man mit ihm viel Spaß haben. Besonders positiv fällt auf, dass sich der Spielspaß nicht nach wenigen Minuten erschöpft. Durch die vielen freischaltbaren Modi bleibt Furby auch nach mehreren Spielsessions spannend und motiviert Kinder dazu, Neues auszuprobieren. Dabei spricht er sowohl Kinder an, die sich gerne bewegen und tanzen, als auch solche, die lieber knobeln, zuhören oder kreativ mit Geräuschen und Lichtern spielen.

Ob alleine im Kinderzimmer, gemeinsam mit Freunden auf einer kleinen Tanzparty oder zusammen mit den Eltern, Furby DJ Furby Regenbogen passt sich verschiedenen Spielsituationen erstaunlich gut an. Gerade diese Mischung aus Bewegung, Musik, Humor und ruhigen Momenten sorgt für eine gelungene Abwechslung und verhindert, dass Langeweile aufkommt.

Auch Furbies reden miteinander:

So wie man es bereits von den Furbies und Furblets kennt, kann auch Furby DJ Furby Regenbogen mit seinen Schwestern und Brüdern sprechen. Hierzu muss man nur für 5 Sekunden den Herzkristall gedrückt haben, schon geht das doppelte Quasseln los. Auch, wenn dies auf nur ein bisschen Reden miteinander begrenzt ist, ist es doch ein sehr witziges Feature.

Fazit:

Furby DJ Furby Regenbogen ist ein herrlich verrücktes, interaktives Spielzeug, das genau weiß, wie es Kinder bei Laune hält. Mit seiner Mischung aus Musik, Lichteffekten, Bewegung, Spielen und ruhigen Entspannungsmodi bietet er deutlich mehr als ein klassisches Kuscheltier. Besonders gelungen sind die vielen unterschiedlichen Modi und die freischaltbaren Inhalte, die für langanhaltenden Spielspaß sorgen.

Dank der einfachen Bedienung, der kindgerechten Sprache und des liebevollen Humors eignet sich Furby ideal für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter. Kleine Schwächen wie der Batterieverbrauch oder die fehlenden Batterien im Lieferumfang fallen angesichts des gebotenen Umfangs kaum ins Gewicht.

Wer ein interaktives Spielzeug sucht, das gleichzeitig zum Lachen, Tanzen, Spielen und Entspannen einlädt, bekommt mit Furby DJ Furby Regenbogen einen echten Gute-Laune-DJ fürs Kinderzimmer. Auch wenn man schon einen Furby besitzt, bringt der kleine DJ viele neue Funktionen und Spiele mit sich.

Aktuell (Stand: 15.12.2025) liegt er preislich bei 77,57 €. Natürlich kein Schnäppchen, aber für ein so hochwertiges und interaktives Spielzeug ein durchaus angemessener Preis. Angebotspreise können teils nochmal deutlich niedriger liegen.

Furby DJ Furby Regenbogen wurde Game2Gether von Hasbro für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.